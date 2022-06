Luca Argentero e Cristina Marino postano le foto della loro vacanza in un resort super lusso ed è boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino stanno trascorrendo alcuni momenti di felicità e serenità a Forte dei Marmi in compagnia della loro piccola Nina Speranza.

L’estate è finalmente iniziata e di conseguenza sono molte le persone che si trovano già in vacanza o che le stanno programmando. E’ questo il caso del celebre attore italiano Luca Argentero e della moglie Cristina Marino attualmente in vacanza insieme alla loro piccola Nina Speranza. Ma esattamente dove si trova la celebre coppia e come sta trascorrendo le vacanze?

Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza con la piccola Nina Speranza

Luca Argentero, la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza si trovano attualmente in vacanza nella bellissima Forte dei Marmi. A documentare la vacanza sui social è proprio Argentero il quale su Instagram ha condiviso con i suoi followers delle bellissime immagini. E di preciso una bellissima fotografia della piccola Nina Speranza intenta a giocare sulla spiaggia. La piccola appare di spalle mentre si diverte a giocare con la sabbia sotto l’ombrellone. Ma la piccola Nina Speranza oltre alla spiaggia e il mare ama molto le biciclette. Ed infatti in diversi scatti appare in bicicletta insieme al suo papà. Nello specifico nello scatto condiviso sui social e realizzato da Cristina Marino ecco che l’attore appare seduto in sella mentre invece la piccola Nina Speranza è seduta davanti intenta a tenere ben fermo il manubrio. Papà e figlia si divertono a passeggiare sul lungomare della Versilia, e proprio tale scatto è davvero tanto piaciuto ai fan della coppia.

Momenti di serenità e felicità per la famiglia Argentero

Luca Argentero e la sua famiglia stanno quindi trascorrendo dei momenti di assoluto relax presso uno dei più lussuosi e apprezzati hotel di Forte dei Marmi. Stiamo nello specifico parlando di un resort presso il quale soggiorna molto frequentemente la celebre influencer Veronica Ferraro ma anche la bellissima Chiara Ferragni insieme al marito a Fedez e l’intera famiglia. Il resort in questione è dotato di un bellissimo centro benessere e di una spiaggia privata dove trascorrere momenti di relax e tranquillità. Ma quanto costa soggiornare al suo interno? In bassa stagione una notte all’interno della suite può arrivare a costare anche 1000 euro.

La rivelazione del noto attore “Mi piacerebbe lasciare le scene”

Luca Argentero in 20 anni di carriera ha collezionato moltissimi successi. E proprio di recente ha rivelato di aver pensato di lasciare tutto per dedicarsi alla sua vita privata. “Credo di aver già fatto tutto in questi venti anni. Mi piacerebbe lasciare le scene. O meglio, non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”, queste esattamente le parole espresse dall’attore nel corso di una recente intervista rilasciata a Diaco nel programma Ti Sento.