Chiara Ferragni a Sanremo 2023 e Fedez sui social commenta

E’ arrivato l’annuncio ufficiale, Chiara Ferragni sarà la madrina del prossimo Festival di Sanremo 2023. L’annuncio lo ha fatto proprio Amadeus nelle scorse ore.

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Amadeus per la prima e ultima serata del Festival di Sanremo 2023. L’annuncio è arrivato a sorpresa proprio nelle scorse ore e sembra che abbia fatto felici tanti. Sui social si è immediatamente diffusa questa notizia e sono stati in tanti a complimentarsi con Chiara. Quest’ultima ha fatto trapelare le sue emozioni ovviamente sui social, pubblicando uno scatto che la ritrae insieme al marito Fedez, felici e commossi mentre si scambiano un grande abbraccio.

Chiara Ferragni, annuncio a sorpresa sarà la madrina del Festival di Sanremo 2023



La moglie del noto rapper milaese, Fedez, sarà la co-conduttrice di Amadeus per la prima ed ultima serata del Festival di Sanremo. La notizia si è diffusa proprio nella giornata di lunedì 20 giugno 2022. In una Instagram Stories, Chiara è apparsa insieme al marito, mentre si scambiano un grande abbraccio e sorridono. Fedez le dice “Complimenti amore mio”, mentre la Ferragni sorride e commossa dice “Mi tremano le mani”.

Lo spoiler di Fedez, il post sui social poi l’annuncio ufficiale di Amadeus

In giornata sembra che la stessa Chiara avesse fatto intendere di aver avuto una giornata parecchio importante per quanto riguarda il lavoro. “Sono stanca, ho lavorato tanto, ma belle cose”, aveva detto Chiara poche ore prima dell’annuncio ufficiale. Quest’ultimo è stato dato al Tg1 proprio da parte di Amadeus. Anche Fedez aveva creato una certa suspence poco prima dell’annuncio da parte di Amadeus e aveva detto attraverso i social “Spoiler, attenzione, attenzione”. «Lo conduce mia moglie, devo dirlo prima io di Amadeus, lo conduce mia moglie!», dice Fedez, con Chiara che lo invita a non dire nulla e ad aspettare.Di certo Chiara Ferragni non ha bisogno di alcuna presentazione, visto che l’imprenditrice digitale più famosa al mondo non ha di certo bisogno di alcuna visibilità e del cachet.

Ecco perchè Chiara è la persona giusta per il Festival 2023

Chiara sembra essere la persona giusta per questo contenitore che è il Festival di Sanremo, visto da milioni di telespettatori di ogni età. Da sempre sul palco dell’Ariston sono approdate donne bellissime, come Ilary Blasi, Milly Carlucci, Manuela Arcuri, Sabrina Ferelli, ma Amadeus ha tentato di cambiare le regole. Abbiamo visto in questi ultimi personaggi diversi come Drusilla Foer ad esempio. Ora sarà la volta di Chiara Ferragni che ha detto di si.