Piero Chiambretti nella bufera, la sua ex compagna: “Dove posso andare per non incontrarlo?”

E’ guerra tra Piero Chiambretti e la sua ex fidanzata Federica Laviosa, per la riduzione dell’assegno di mantenimento. I due finiscono in tribunale, nessun accordo.

Proprio nei giorni scorsi sembra che Piero Chiambretti abbia annunciato di voler ridurre l’assegno di mantenimento per la figlia da €3000 a €800 mensili. Il noto conduttore si sarebbe giustificato dicendo di aver registrato un netto calo dello stipendio mensile. Ad ogni modo, però pare che Piero si sia anche scagliato contro la sua ex accusandola di utilizzare in qualche modo i soldi del mantenimento per i suoi interessi personali. Dopo queste dichiarazioni pubbliche sempre che tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa sia letteralmente scoppiato il caos. Adesso tra i due è guerra ed a parlare è stata proprio lei Federica.

Piero Chiambretti chiede di poter ridurre l’assegno di mantenimento della figlia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Piero Chiambretti qualche giorno fa ha annunciato di voler diminuire di tanto l’assegno di mantenimento per la figlia passando da €3000 ad €800 mensili. Il noto conduttore avrebbe spiegato di aver delle Entrate nettamente inferiori rispetto a qualche anno fa e che proprio per questo motivo non può più permettersi di pagare questo assegno piuttosto esoso.

Chiambretti accusa la sua ex, Federica Labriosa delusa dal comportamento del conduttore

Ma non sarebbe tutto visto che Chiambretti avrebbe anche in qualche modo accusato la sua ex Federica Labiosa di utilizzare il denaro a suo piacimento. Queste dichiarazioni non sono affatto piaciute a Federica la quale adesso ha rotto il silenzio. “Avremmo potuto parlarci. Ma ognuno ha il suo carattere”. I due sono finiti così in tribunale e lei pare che sia arrivata in anticipo manifestando la delusione per il comportamento del suo ex. “Tutto questo avrei preferito evitarlo. Emotivamente è difficile. Nella nostra storia ci credevo, nonostante i pregiudizi e le cattiverie che in questi anni in tanti mi hanno riservato”.

I due finiscono in tribunale, nessun accordo tra le parti

All’orario stabilito poi sarebbe arrivato lui Piero Chiambretti che di certo è abituato a stare sotto i riflettori ma pare che non abbia avuto una grande accoglienza da parte della sua ex. Quest’ultima ai microfoni della Stampa sembra aver detto “Dove posso andare per non incrociarlo?”. Insomma pare che in tribunale si sia respirata un’aria piuttosto pesante. Nel corso dell’udienza si sono quindi discusse le varie istanze presentate da entrambi le parti e i legali si sono confrontati per cercare di capire se la richiesta di Piero Chiambretti potesse essere accolta o meno. L’accordo per il mantenimento della bambina non è stato comunque trovato è così l’udienza è stata rimandata.