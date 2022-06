Unomattina, Flora Canto senza freni su Enrico Brignano “A casa comando io”

0 SHARES Condividi Tweet

Flora Canto è stata ospite nella puntata di UnoMattina estate martedì 21 giugno 2022 e pare abbia parlato del suo rapporto con Enrico Brignano e di uno spettacolo dove reciterà al suo fianco.

Flora Canto l’abbiamo conosciuta tanti anni fa quando ha preso parte al programma Uomini e Donne. Sicuramente da quel momento ne ha fatto di strada e Flora è diventata un noto personaggio televisivo e del mondo dello spettacolo. E’ anche certo il fatto che Flora abbia acquistato anche tanta notorietà dopo aver intrapreso una relazione con Enrico Brignano. I due non sono sposati, ma convivono ormai da diverso tempo e sono diventati genitori di due splendidi bambini. In questi giorni Flora è stata ospite del programma Uno Mattina Estate condotto da Maria Soave e Massimiliano Ossini. Durante l’ospitata in questo programma nella puntata andata in onda martedì 21 giugno 2022 Flora ha parlato della sua vita privata ma anche del lavoro e nello specifico del nuovo spettacolo teatrale dove recita proprio al fianco del suo compagno. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Flora Canto ospite a Unomattina estate

Flora Canto nella giornata di martedì 21 giugno 2022 ha preso parte a alla puntata di Unomattina Estate ovvero il programma condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave. Sembra che la showgirl abbia in qualche modo parlato di tanti argomenti ma soprattutto ha pubblicizzato lo spettacolo teatrale dove reciterà al fianco di Enrico Brignano. A tal riguardo, Flora ha svelato un aneddoto.

L’aneddoto di Flora sul compagno Enrico Brignano

“Una mattina stavamo andando a fare le analisi del sangue e un signore al semaforo ha chiesto ad Enrico di fare al volo una battuta per lui, Erano le 8.00 del mattino, lui neanche riusciva a formularla la battuta!”. Questo quanto raccontato da Flora la quale anche parlato del suo rapporto con il compagno Enrico Brignano. “C’è una gerarchia tra noi… nel lavoro comanda lui e io fingo di accettare tutto, mentre a casa comando io”.



La Canto pubblicizza uno spettacolo dove reciterà al fianco di Brignano

Come già anticipato poi Flora ha anche parlato dello spettacolo dove reciterà al fianco del suo compagno. Si tratta nello specifico del programma intitolato Ma… diamoci del tu, chi andrà in scena questa sera e domani 22 e 23 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma. A quel punto Massimiliano avrebbe chiesto se effettivamente sul lavoro comanda Enrico e Flora con tanta sincerità ha risposto di sì. “Si, è una storia molto triste purtroppo! Nel lavoro io devo assecondare tutte le sue richieste…“. Queste le sue parole.