Francesco Oppini e Cristina Tomasini, la storia è finita e lei decide di parlare

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Oppini e Cristina Tomasini sembra si siano detti addio. A rompere il silenzio è stata proprio lei che ha pubblicato dei post molto significativi.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini sono stati al centro del gossip per diverso tempo, soprattutto dopo la partecipazione del figlio di Alba Parietti al Grande Fratello vip lo scorso anno. Ebbene, sembrava che il loro fosse un grande amore ed infatti Francesco era addirittura uscito dalla casa perché sentiva troppo la mancanza della sua fidanzata. Dopo l’esperienza all’interno del reality di Canale 5, i due sono andati anche a convivere. A distanza di un po’ di tempo adesso sembra che questa storia d’amore si sia conclusa. Francesco e Cristina si sarebbero detti addio già nelle scorse settimane.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono detti addio?

Da un po’ di tempo a questa parte i due non sono più comparsi insieme sui social network e molti fan pare avessero chiesto all’uno, così come all’altro, alcuni chiarimenti al riguardo senza però ottenere nessuna risposta. Insomma, per diverse settimane si è parlato di questa ipotetica crisi o addirittura rottura definitiva senza però nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Adesso a distanza di un po’ di tempo sono arrivate le prime conferme da parte della stessa Cristina Tomasini. Quest’ultima ha voluto rompere il silenzio e parlare del suo rapporto con Francesco e pare che abbia fatto ben intendere che effettivamente l’amore sia finito.



Cristina rompe il silenzio



Nei giorni scorsi la donna su Instagram ha pubblicato un post dove la stessa appariva nel giardino di un ristorante di Arcore. Nella didascalia pare si leggessero queste parole “Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle”. Insomma sono stati tanti a cercare di decifrare queste parole ed a chiedersi se effettivamente ci fosse un riferimento alla storia con Francesco. Qualcuno infatti le avrebbe chiesto proprio se stesse ancora insieme al figlio di Alba Parietti.



Le domande dei suoi follower, le risposte della Tomasini non lasciano ad ampie interpretazioni



Un utente nello specifico le avrebbe chiesto “Sei ancora innamorata?”, la risposta di Cristina è stata “Si, innamorata della vita”. Nessuna menzione diretta nei confronti di Francesco ma qualcuno sembra ave letto tra le righe. Un altro utente le avrebbe detto di ridere e sorridere visto che in quest’ultimo periodo è apparsa un pò giù di tono. A questo invito, Cristina avrebbe risposto “Fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti”.