Giovanni Allevi pubblica un post da brividi: “Indietreggerò solo per prendere la rincorsa”

Giovanni Allevi ha pubblicato un post parlando della malattia. Le sue parole hanno commosso tutti quanti “Indietreggerò solo per prendere la rincorsa”

Giovanni Allevi è conosciuto per essere un noto musicista e pianista famoso ormai da tantissimi anni. Purtroppo sembra proprio che Giovanni non stia attraversando uno dei momenti più fortunati e felici della sua vita. Soltanto qualche giorno fa ha annunciato infatti che ben presto dovrà ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla cura della malattia che ha scoperto proprio da poco. L’annuncio della malattia è arrivato proprio nei giorni scorsi e sembra abbia lasciato tutti completamente senza parole. Adesso Giovanni Allievi ha parlato ancora una volta e lo ha fatto attraverso i social network.

Giovanni Allevi, la scoperta della malattia e l’annuncio sui social

Giovanni Allevi è un noto pianista e musicista il quale purtroppo nei giorni scorsi ha scoperto di avere un tumore, ovvero un mieloma che colpisce le cellule del sistema immunitario. Sembra proprio che Giovanni abbia voluto condividere questa notizia con tutti i suoi follower e lo ha fatto proprio attraverso un post che ha pubblicato su Twitter. Adesso a distanza di qualche giorno sembra che il musicista sia tornato sui social, questa volta però pubblicando un messaggio di speranza.

Messaggio di speranza per Giovanni, tanti i messaggi di solidarietà

“Indietreggerò solo per prendere la rincorsa. Mai per arrendermi”. Queste le parole di Giovanni che ha scritto in un post proprio nelle scorse ore. Ovviamente questo post ha fatto ben capire quanto l’artista stia cercando di affrontare questa sfida con la massima positività. Ha potuto comprare fino ad ora ed ancora per i prossimi tempi sui suoi affetti più cari ovvero sulla sua famiglia che non lo lascerà da solo. Tantissimi i messaggi che sono arrivati a Giovanni Allevi in questi giorni da parte di amici, colleghi, follower che hanno voluto fargli sentire la loro vicinanza.”Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Questo ancora quanto scritto da un musicista qualche giorno fa attraverso delle Instagram Stories.

Cos’è il mieloma, il tumore di Giovanni



Il noto pianista ha scoperto di essere affetto da un mieloma multiplo ovvero un tipo di tumore che va a colpire in particolare le cellule del midollo osseo, ovvero le plasmacellule. In genere questi hanno un compito ben preciso ovvero quello di andare a produrre gli anticorpi per poter combattere le infezioni. È una patologia particolarmente diffusa tra gli uomini. La cosa più fastidiosa è che questo tipo di tumore in genere si scopre quando già è in stadio avanzato proprio perché i pazienti non accusano alcun sintomo specifico nella fase iniziale.