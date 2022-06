Selvaggia Lucarelli umilia Fedez dopo lo scivolone su Strehler

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Fedez. Il giudice di Ballando con le stelle attacca ancora una volta il marito di Chiara Ferragni per uno scivolone a Muschio Selvaggio.

Selvaggia Lucarelli, ovvero la nota opinionista più temuta del mondo dello spettacolo è tornata a pungere un noto cantante e rapper. Stiamo parlando di Fedez e questa non sembra essere una novità visto che anche in passato la Lucarelli ha tanto punzecchiato il marito di Chiara Ferragni. Sostanzialmente tra i due non c’è mai stato un buon rapporto ed è da parecchio tempo ormai che Fedez e Selvaggia se ne dicono di tutti i colori.

Selvaggia Lucarelli ancora una volta attacca Fedez

Ebbene, proprio qualche giorno fa è stata la stessa Lucarelli ad attaccare ancora una volta il rapper dopo che quest’ultimo aveva pubblicato alcuni audio piuttosto commoventi estrapolati dalla sua seduta con lo psicologo, dopo aver scoperto di essere affetto da un brutto male. Ad ogni modo, in queste ultime ore la Lucarelli sembra che se la sia presa ancora una volta con Fedez per quanto accaduto durante una delle ultime puntate h il podcast condotto proprio da Fedez e Luis Sal. Ma cosa è accaduto?

Gerry Scotti ospite a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez

Come abbiamo già avuto modo di anticipare Selvaggia Lucarelli in queste ore è tornata a punzecchiare Fedez per un qualcosa che pare sia accaduto nel corso dell’ultima puntata di Muschio selvaggio. In questa puntata pare che uno degli ospiti principali fosse Gerry Scotti il quale durante la chiacchierata ha citato Giorgio Strehler. Ricordiamo che quest’ultimo è stato una delle figure simbolo del teatro italiano del 900 e per questo motivo piuttosto famoso. Sembra che però oltre ovviamente a Gerry Scotti, tutti gli altri presenti in studio non sapessero effettivamente chi quest’ultimo fosse.

“Chi ca** è Streller raga??”, la stoccata della Lucarelli su Fedez

Così la Lucarelli attraverso il suo profilo Instagram ha condannato Fedez per non sapere chi fosse Giorgio strehler.. “Chi ca…o è STRELLER raga? Solo il più grande registra teatrale, colui che ha dato il nome allo storico teatro della tua città”. Questo quanto scritto dalla Lucarelli. Non sembra che al momento Fedez abbia risposto alla Lucarelli ma molto probabilmente lo farà nelle prossime ore. In genere ha sempre risposto agli attacchi della nota giornalista e Giudice di Ballando con le stelle e questo fa presupporre che lo farà anche questa volta.