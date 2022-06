Chiara Ferragni a Sanremo e Giulia Salemi scrive un post che lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello, ha scritto un lungo post sui social per difendere Chiara Ferragni dagli attacchi ricevuti dopo l’annuncio della sua presenza sul palco dell’Ariston.

Sono trascorsi pochi giorni da quando Amadeus, celebre conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha rivelato il nome di colei che salirà sul palco del Teatro Ariston per affiancarlo nel corso della prima e ultima serata del Festival. E nello specifico stiamo parlando di Chiara Ferragni alla quale in molti hanno rivolto preziosi auguri ma anche tante critiche. Ed ecco che proprio a tali critiche ha di recente risposto Giulia Salemi.



Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023



Per il quarto anno consecutivo a condurre il Festival di Sanremo sarà Amadeus che a sua volta verrà affiancato da bellissime donne. E nello specifico nel corso della prima e ultima serata ad affiancare il conduttore sarà la celebre influencer italiana Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale in seguito alla diffusione della notizia ha condiviso sui social uno scatto con Amadeus nella sua casa e poi ancora il video nel quale il conduttore ha fatto l’annuncio. In tanti hanno commentato il post, ma se da una parte vi sono stati coloro che hanno semplicemente fatto gli auguri alla Ferragni ecco che allo stesso tempo vi sono stati anche coloro che non hanno perso l’occasione di commentare negativamente e rivolgere alla donna delle critiche.



Il commento di Giulia Salemi



Tra coloro che sono intervenuti tramite social per difendere Chiara Ferragni vi troviamo Giulia Salemi. L’ex gieffina ha iniziato il suo lungo post scrivendo “Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo è un sogno che si realizza. Intendo dire il nostro sogno, quello delle generazioni di influencer e content creator che sono cresciute guardando a lei come il punto di riferimento a cui ispirarsi per costruire un futuro”. Giulia Salemi ha poi proseguito rivelando di essersi molto emozionata “come se su quel palco che tutti sogniamo ci dovessi salire io” perchè ha poi aggiunto “Chiara ha questa forza, quella di unire le persone, condividere le sue emozioni e le sue idee con chi la segue, il must have di chi fa questo lavoro. Chiara Ferragni è diventata “essenziale” facendo quello che in tanti cerchiamo di fare bene ogni giorno… a volte ci riusciamo a volte no”.



Le belle parole dell’ex gieffina per la Ferragni



In ultimo Giulia Salemi ha poi voluto precisare che è proprio grazie a Chiara Ferragni che oggi lei può svolgere il ruolo di influencer senza dover necessariamente spiegare a cosa si faccia riferimento. Inoltre sempre la Ferragni è riuscita a dare alla loro categoria una propria identità e soprattutto dignità. Giulia Salemi ha poi aggiunto che se oggi riesce a fare tutto quello che fa, come ad esempio aprire un proprio brand oppure comprare una casa ecco che il merito è solamente di Chiara Ferragni che ha immaginato e realizzato questo lavoro prima di tutte le altre. L’ex gieffina ha concluso affermando “Mio padre fa il poliziotto da 30 anni, un servitore dello stato, ed è fiero di me perché faccio l‘influencer. Anche per questo… grazie Chiara”.