Mercedesz Henger, la mamma Eva rivela come la figlia sia cambiata dopo il suo incidente

Eva Henger nel corso di una recente intervista a Novella 2000 ha parlato del riavvicinamento alla figlia Mercedesz rivelandone alcuni particolari dettagli.

Non sta attraversando un buon momento la celebre ex attrice pornografica e noto personaggio televisivo Eva Henger rimasta coinvolta in un brutto incidente a causa del quale è stata ricoverata in ospedale per un po’ di tempo. E proprio la moglie di Massimiliano Caroletti ha di recente rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 nel corso della quale non solo ha parlato dell’incidente in questione ma ha anche parlato del rapporto con la figlia Mercedesz, attualmente naufraga dell’Isola dei Famosi.

La rivelazione di Eva Henger su Mercedesz

Se un tempo mamma Eva Henger e la figlia Mercedesz apparivano unite e inseparabili ecco che negli ultimi anni lo sono sembrate molto meno. Per alcuni anni le due donne si sono trovate a scontrarsi, non parlarsi e quindi ad interrompere ogni rapporto. Ma l’incidente sembrerebbe essere riuscito a cambiare il tutto. “L’incidente le ha fatto capire che certi rancori sono totalmente inutili e certe distanze sciocche…”, queste di preciso le parole espresse da Eva Henger nel corso dell’intervista rilasciata a Novella 2000. Parole alle quali ha poi aggiunto “Si è resa conto, soprattutto quando stavo tra la vita e la morte, che non avrebbe potuto rivedermi più…”

I rapporti tra mamma e figlia

In realtà mamma e figlia avevano avuto modo di chiarirsi prima dell’incidente in cui è rimasta coinvolta Eva Henger. E nello specifico la donna ha rivelato che il riavvicinamento è avvenuto in seguito ad una particolare e triste vicenda che ha colpito la loro famiglia. Eva Henger intervistata da Novella 2000 ha dichiarato “Abbiamo avuto un’altra tragedia a febbraio poiché hanno scoperto un brutto tumore a mia mamma…”. Proprio questa triste vicenda ha fatto si che la famiglia si riunisse e che mamma e figlia potessero tornare ad avere un buon rapporto.

Eva Henger orgogliosa del percorso della figlia all’Isola dei Famosi

La Henger ha poi concluso la sua lunga intervista esprimendo il suo personale pensiero sull’attuale percorso della figlia all’interno del noto reality show di Canale 5. E a proposito di questo ha dichiarato “Io la guardo tutti i giorni in Tv e mi fa molto piacere…”. Mamma Eva è quindi orgogliosa del percorso della figlia e dopo aver rivelato che quest’ultima aveva pensato a rinunciare a partecipare per starle vicina in seguito al brutto incidente in cui è rimasta coinvolta ecco che ha dichiarato “Se avesse rinunciato non avrebbe avuto davvero alcun senso…”.