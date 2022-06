Caterina Balivo condurrà “Chi vuole sposare mia mamma?” e rivela perchè ha accettato questo programma

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo dopo tre anni di assenza dalla televisione è tornata su Tv8 con ‘Chi vuole sposare mia mamma?’ e ha rivelato come mai ha scelto di accettare.

Sono trascorsi circa tre anni da quando Caterina Balivo, in lacrime, ha lasciato il mondo della tv e di preciso il suo programma “Vieni da me” per potersi dedicare alla famiglia e alla sua vita privata. Da quel momento e in diverse occasioni la conduttrice ha rivelato ai suoi fan di avere l’intenzione di tornare in televisione ma solamente quando avrebbe trovato un bel programma da condurre. Dopo 3 anni quel momento è arrivato ed infatti a partire dalla serata di martedì 22 giugno 2022 Caterina Balivo è tornata in onda su TV8 con un programma intitolato ‘Chi vuole sposare mia mamma?’. Nel corso di una recente intervista la conduttrice ha svelato i motivi che l’hanno spinta ad accettare.

Caterina Balivo rivela perchè ha accettato di condurre ‘Chi vuole sposare mia mamma?’

E’ andata in onda lo scorso martedì 22 giugno 2022 la prima puntata di ‘Chi vuole sposare mia mamma?” ovvero il celebre programma di Tv8 condotto da Caterina Balivo. La conduttrice, celebre volto Rai, dopo 3 anni di pausa dalla tv ha deciso di tornare conducendo un nuovo programma su una nuova rete. Ma, cosa l’ha spinta ad accettare? A rivelarlo è stata la diretta interessata nel corso di un’intervista rilasciata a TvBlog. E a tal proposito ha dichiarato “Mi ha molto divertito pensare di una mamma che dovrà scegliere dei pretendenti accanto a suo figlio o a sua figlia. Mi sono immedesimata io accanto a mio figlio… non ce la farei mai.”

Il commento della conduttrice su questa nuova esperienza

Nel corso della stessa intervista Caterina Balivo ha poi rivelato ulteriori dettagli sul programma da lei condotto. E nello specifico ha rivelato che l’amore è proprio l’argomento principale. La conduttrice ha poi aggiunto “Mi ha anche molto divertito mettermi in gioco con una cosa completamente diversa da quello che ho sempre fatto. Ho fatto sempre live, dirette. Però, sempre, programmi basati sui sentimenti. I sentimenti qui ci sono, si sentono”.

Il commento della conduttrice sugli anni trascorsi lontano dalla TV

Ma, come ha trascorso Caterina Balivo questi tre anni lontana dalla televisione? La celebre conduttrice televisiva ha ammesso che in realtà proprio la tv un po’ le è mancata e un po’ no. In ultimo ha voluto precisare “Da quando ho deciso di cambiare la mia vita lavorativa ho messo una regola con me stessa che va applicata. Ovvero scegliere i progetti che mi piacciono a prescindere dalla rete”.