Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi non si collega con lo studio e sui social rivela il perchè

Nelle scorse ore Guendalina Tavassi è intervenuta sui social per rivelare di non aver discusso con la produzione dell’Isola dei Famosi ma semplicemente di essersi arrabbiata per quanto accaduto al fratello.

Una nuova e avvincente puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda lo scorso lunedì, 20 giugno 2022. Nel corso di tale appuntamento il naufrago Edoardo Tavassi si è trovato costretto ad abbandonare il reality a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Proprio in seguito all’annuncio dell’abbandono di Edoardo ecco che Guendalina Tavassi, che si sarebbe dovuta collegare in video da casa con lo studio, ha deciso di non collegarsi più. I molti hanno colto nelle sue parole non solo rabbia e delusione ma anche un attacco alla produzione del reality. Ma, esattamente che cosa è successo? A rivelarlo è stata la stessa nel corso delle scorse ore tramite Instagram.

Il commento di Guendalina Tavassi su quanto successo durante la semifinale dell’Isola dei Famosi

Durante la semifinale dell’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi si sarebbe dovuta collegare con il programma. Ad un certo punto però, tramite i social, ha annunciato di non avere alcuna intenzione di farlo affermando inoltre di essere delusa e arrabbiata per l’abbandono del fratello. In tanti hanno pensato che le sue parole potessero essere rivolte alla produzione del programma, e che quindi tra influencer e produttori dell’Isola dei Famosi potessero essere nati dei problemi. In realtà non è così, e a rivelarlo è stata proprio Guendalina Tavassi nel corso della giornata di ieri tramite i social.

Lo sfogo social della celebre influencer

Nelle scorse ore Guendalina Tavassi si è resa protagonista di uno sfogo social di cui si sta tanto parlando. La celebre influencer ha nello specifico affermato “Siccome stamattina mi sono svegliata leggendo ca**at* di gente che parla senza sapere e essere presente, ci tengo a precisare che io non mi sono collegata con l’isola perchè sono stata avvertita una mezz’ora prima della puntata che lui avrebbe dovuto abbandonare” e ha poi aggiunto “Sinceramente ero molto delusa e amareggiata del fatto che dovesse abbandonare”. Il desiderio dell’influencer era semplicemente quello di vedere il fratello arrivare in finale ma soprattutto ha voluto chiarire “Nessun tipo di litigio, attacco o mancanza di rispetto nei confronti del programma ne degli autori! Ma solo un grande dispiacere per mio fratello!!”.

Il pensiero di Guendalina Tavassi sulla finale dell’Isola dei famosi

Sempre Guendalina Tavassi ha inoltre rilasciato un’intervista Fanpage.it rivelando di avere avuto modo di parlare con il fratello Edoardo il quale sembrerebbe averle espresso la sua intenzione di rimanere in Honduras. E a proposito dei concorrenti che andranno in finale ha dichiarato “E’ stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri, non la trovo giusta questa finale”.