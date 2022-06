Marco Cucolo al veleno contro Luxuria: “Non sono plagiato da nessuno”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Cucolo nel corso di una recente intervista ha parlato dei problemi di salute che l’hanno costretto ad abbandonare il reality e del rapporto con la Del Santo. In ultimo ha risposto alle critiche dell’opinionista Vladimir Luxuria.

E’ da poco tornato in Italia dall’Honduras e si è reso protagonista di una lunga e dettagliata intervista rilasciata a Fanpage.it. Di chi stiamo parlando? Dell’ex naufrago Marco Cucolo, arrivato in Honduras al fianco della fidanzata Lory Del Santo. Ma, come mai ha abbandonato il reality? A rivelarlo è stato il diretto interessato.

I motivi che hanno spinto Marco Cucolo ad abbandonare il reality show di Canale 5

Arrivato in Honduras semplicemente come il fidanzato di Lory Del Santo ecco che Marco Cucolo nel corso dei mesi è riuscito a farsi conoscere per bene a ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori. Proprio per tale motivo la notizia del suo abbandono ha fatto particolarmente discutere. Ma esattamente, quali sono stati i motivi che hanno spinto il giovane a prendere tale decisione? Nel corso dell’intervista sopracitata l’ex naufrago ha rivelato di doversi sottoporre ad un delicato intervento chirurgico a causa dei calcoli alla cistifellea. “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente“, queste di preciso le parole espresse da Cucolo che ha poi precisato di dover fare attenzione all’alimentazione e ha precisato “Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”.

La rivelazione di Marco Cucolo: “In attesa di fissare una visita con un dottore”

Il fidanzato di Lory Del Santo ha rivelato di dover ancora fare una visita con un medico in Italia. E ha poi aggiunto “Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità”. In realtà questi problemi di salute per Marco Cucolo erano anche presenti prima di fare il suo ingresso all’Isola dei famosi. L’unico problema è che non se ne era reso conto. Il giovane ha proseguito raccontando esattamente qual è il suo problema , e nello specifico ha affermato “Mangiando tanto e male, il mio stomaco lavorava in continuazione. All’Isola, la mia colecisti ha smesso di lavorare, perché mangiavo sempre riso. Un giorno ci hanno dato un piatto più sostanzioso, spaghetti e polpette. La colecisti è tornata in funzione e sono morto. Sono stato malissimo. Se non avessi mangiato quegli spaghetti, forse non sarebbe emerso il problema e sarei riuscito a rimanere di più”. Ma, quanti chili ha perso in Honduras? La risposta è 23 chili. Cucolo è arrivato in Honduras con un peso di 106 kg ed è uscito con 83 kg.

Cucolo contro l’allungamento del reality e la risposta alle critiche di Luxuria

Nel corso della stessa intervista Cucolo ha poi reso noto di non aver gradito il prolungamento del programma. Nello specifico ha affermato “È stato azzardato“. Per il giovane poteva essere una buona idea allungare il reality di 2-3 settimane ma non di più. E ha poi aggiunto “Dopo il 23 maggio, giorno in cui inizialmente era prevista la finale, sono avvenuti tutti i problemi. Il ritiro di Roger, poi io, poi Edoardo…i concorrenti che c’erano fin dall’inizio sono stati quasi tutti decimati”. A proposito di Lory Del Santo ha rivelato di aver capito cosa le ha provocato fastidio e ha precisato di aver sbagliato per non aver detto a tutti in realtà che persona è la sua compagna aggiungendo poi “Sei, sette persone, si sono coalizzate tra loro cercando l’appiglio per farla fuori. Io sarei dovuto intervenire”. In ultimo Cucolo ha colto l’occasione per rispondere alle critiche di Vladimir Luxuria che in alcune circostanze ha parlato di lui definendolo un burattino. A tal proposito Cucolo ha dichiarato “Io ho sempre deciso di testa mia. Posso essere buono, ma non fesso. Non sono un burattino e non vengo plagiato, sono cose assurde”.