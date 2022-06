Iva Zanicchi, su Ballando con le stelle lascia tutti con il fiato sospeso: “Non è ancora tutto definito”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi fa un annuncio a sorpresa poi frena sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle il prossimo anno. Cosa ha rivelato la cantante?

Iva Zanicchi è una nota cantante italiana, la quale sicuramente non ha bisogno di alcuna presentazione. La sua carriera infatti vanta tantissimi successi, premi e riconoscimenti ottenuti non soltanto in Italia, ma anche all’estero. L’abbiamo visto recentemente al Festival di Sanremo dove ha presentato un brano intitolato Voglio amarti che ha ottenuto un grandissimo successo. In questi ultimi giorni sembra che Iva abbia fatto discutere per un annuncio fatto a sorpresa e che riguarda una delle trasmissioni più popolari di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando di Ballando con le stelle dove Iva sarà una delle protagoniste assolute della prossima edizione del talent show vip. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la cantante?



Iva Zanicchi sarà una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle?



Iva Zanicchi qualche giorno fa ha fatto un annuncio molto interessante. Sembra che la cantante abbia infatti annunciato la sua partecipazione al programma Ballando con le stelle, ovviamente per la prossima stagione. Sembra che alcuni non abbiano effettivamente creduto appieno alle parole di Iva Zanicchi e per questo in molti si chiedono se effettivamente Iva sarà una delle protagoniste del programma di Rai 1 o se sia stata soltanto una bufala.



L’annuncio a sorpresa dell’artista lascia senza parole



Proprio per fare chiarezza al riguardo è intervenuta la stessa Iva Zanicchi chiarendo che questa trattativa con la produzione di Ballando con le stelle non è chiusa ancora del tutto. Tuttavia la cantante sembra aver aggiunto che spera di poter firmare presto il contratto. “Diciamo che ancora non è tutto definito, ma io spero che lo sia presto…”. Queste ancora le sue parole.



Manca l’ufficialità ma Iva spera di poter firmare il contratto a breve



Ad ogni modo, sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Diva e Donna pare che Iva abbia sottolineato come sia stato un errore dichiarare pubblicamente che al 99% sarà una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le stelle visto che ancora non ha firmato alcun contratto. “Boccaccia mia…Mi è scappato di dirlo e non avrei proprio dovuto…”. Queste ancora le sue parole.