Paolo Ciavarro senza freni sull’ex di Clizia: “Io con Francesco Sarcina …”

Paolo Ciavarro, la confessione che sorprende sui rapporti con Francesca Sarcina, l’ex marito di Clizia Incorvaia. Le parole sorprendenti.

Paolo Ciavarro è il compagno della famosa influencer siciliana Clizia Incorvaia. I due sono molto innamorati e da pochi mesi sono diventati genitori del piccolo Gabriele che pare li abbia uniti ancora di più. I due si sono conosciuti all’interno del reality il Grande Fratello vip al quale hanno preso parte qualche anno fa e da quel momento non si sono più lasciati. La nascita del piccolo ha sicuramente cambiato gli equilibri familiari ma i due sono diventati ancora più inseparabili. Entrambi nel corso di alcune interviste hanno confessato che il loro rapporto di coppia è ancora più profondo rispetto a prima. A crescere è stata anche la passione almeno così come ha dichiarato la stessa Clizia nel corso di una recente intervista.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, intervista a Chi Magazine

Paolo e la sua fidanzata hanno rilasciato proprio in questi giorni un’ intervista al Magazine Chi di Alfonso Signorini spiegando anche in che rapporti sono ad oggi con Francesco Sarcina. Ricordiamo che quest’ultimo oltre ad essere il cantante de Le Vibrazioni è anche l’ex marito di Clizia e padre della figlia Nina.

Cresciuta la passione dopo la nascita del piccolo Gabriele



Come abbiamo già avuto modo di anticipare la relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua a livelli davvero molto alti. A proposito di desiderio Clizia sembra aver spiegato che non è cambiato nulla da quando è nato il figlio Gabriele Anzi le cose sono e continua ad andare sempre meglio. “Volendo, il desiderio è cresciuto, ora non c’è più il tempo di prima, se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio”. Paolo è d’accordo? “Io non parlo di queste cose, al massimo sottoscrivo”. Queste le parole dichiarate da Clizia.



Il rapporto tra Ciavarro, Clizia e Francesco Sarcina

Poi sembra che entrambi abbiano in qualche modo parlato del rapporto con Francesco Sarcina. Purtroppo dopo la fine della storia d’amore tra Clizia ed il cantante sono sorti dei problemi ed entrambi si sono accusati reciprocamente di tradimenti e questo ha fatto sì che loro rapporti non fossero proprio idilliaci. Proprio il cantante delle Vibrazioni recentemente ha parlato della sua ex moglie, la quale però pare non abbia voluto replicare. “In tanti mi hanno chiesto: “Ma hai fatto un figlio con una donna che ha già un figlio?” E quindi? Quindi è tutto meraviglioso, basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco”. Queste le parole di Paolo, alle quali sono seguite quelle di Clizia che ha aggiunto il fatto di aver trovato una certa stabilità con il suo ex marito proprio grazie a Ciavarro. “Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco. Il nostro rapporto – mio e di Francesco – in passato non è stato idilliaco, ma Poalo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex, è stato importante”.