Gigi D’Alessio nel suo show ha vietato a tutti di nominare Anna Tatangelo

Pochi giorni fa è andato in onda su Rai 1 lo show organizzato da Gigi D’Alessio nel corso del quale non si è assolutamente parlato di Anna Tatangelo. Un dettaglio notato dal pubblico e al quale Chi Magazine sembrerebbe aver fornito una spiegazione.

Sono trascorsi diversi giorni da quando su Rai 1 è andato in onda l’evento “Uno come te – Trent’anni assieme” attraverso il quale il noto artista italiano Gigi D’Alessio ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera. L’evento musicale si è tenuto nella bellissima Napoli esattamente presso la piazza del Plebiscito , e numerosi sono stati gli artisti che hanno fatto il loro ingresso sul palco. Ma a colpire in modo particolare il pubblico è stato il modo in cui non si è assolutamente parlato di Anna Tatangelo. Per quale motivo? Questa la domanda che molte persone si sono poste e alla quale nelle ultime ore Chi Magazine sembrerebbe aver fornito una risposta.

Nessuna parola su Anna Tatangelo all’evento musicale ‘Uno come te-Trent’anni’

Anna Tatangelo ha fatto parte della vita di Gigi D’Alessio per diversi anni. Insieme hanno anche un bambino di nome Andrea ma da quando è finita la loro storia d’amore D’Alessio non si è mai espresso sulla donna. Alcuni giorni fa è andato in onda su Rai 1 un bellissimo evento musicale organizzato proprio da Gigi D’Alessio per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Tanti artisti, ma soprattutto amici, sono saliti sul palco per festeggiare insieme a Gigi ricordando anche alcuni momenti del passato trascorsi insieme. Nessuno però ha mai citato Anna Tatangelo, anche se quest’ultima ha fatto parte della vita di Gigi per molti anni. Ma, come mai il nome della Tatangelo è stato completamente cancellato dall’evento? A rivelarlo è stato nelle ultime ore Chi Magazine.

La rivelazione di Chi Magazine

Nelle ultime ore è emerso un particolare relativo appunto al silenzio sulla Tatangelo dimostrato non solo da Gigi ma anche da suoi ospiti nel corso di tutto l’evento trasmesso su Rai 1. Nello specifico queste le parole espresse dal giornale “Ha cancellato il nome di Anna Tatangelo in ogni dedica e passaggio dello show. Anche agli ospiti è stato chiesto di ‘evitare’ un argomento ancora doloroso per entrambi. I due si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e oggi stanno cercando un nuovo rapporto civile e rispettoso”.

La nuova vita di Gigi D’Alessio e le polemiche con la Tatangelo

In seguito alla fine della storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ecco che il noto cantautore italiano si è legato sentimentalmente ad una giovane donna di nome Denise Esposito. Pochi mesi dopo l’inizio della loro storia i due hanno annunciato di essere in attesa di un bambino e lo scorso mese di gennaio è nato il piccolo Francesco che ha reso Gigi D’Alessio papà per la quinta volta. Secondo alcune indiscrezioni Anna Tatangelo non sembrerebbe aver preso bene la notizia dell’arrivo del bambino semplicemente perché ha scoperto il tutto dai giornali e non dall’ex compagno.