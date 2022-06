Lory Del Santo al veleno: “Senza di lui la mia vita è migliore”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo nel corso di alcune interviste ha espresso il suo pensiero sul naufrago dell’Isola dei Famosi Luca Daffrè utilizzando delle parole abbastanza dure.

Sono trascorsi ormai diversi giorni da quando Lory Del Santo è stata eliminata dall’Isola dei Famosi. E da quando è tornata in Italia non sono mancate le polemiche nei confronti di alcuni naufraghi con i quali si è scontrata in Honduras. Nel corso degli ultimi giorni l’ex naufraga ha rilasciato diverse interviste nel corso delle quali si è scagliata contro alcuni naufraghi. Tra questi anche Luca Daffrè per il quale ha utilizzato delle parole abbastanza dure.

Lory Del Santo contro Luca Daffrè

All’Isola dei famosi Lory Del Santo si è resa protagonista di una serie di discussioni ma anche di varie dinamiche. Molti sono i naufraghi con i quali ha discusso, e tra questi vi troviamo anche Luca Daffrè nei confronti del quale nel corso di una recente intervista rilasciata a Novella 2000 ha utilizzato parole molto dure. Nello specifico Lory Del Santo ha definito il naufrago una persona falsa, patetica e viscida. “Senza di lui la mia vita è migliore. Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare. Parlare con lui è patetico e deprimente. Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo“, sono state queste nello specifico le sue parole. La celebre attrice ha poi spiegato il motivo per il quale proprio Luca è stato soprannominato dai naufraghi “ciupa ciupa ossia lecca lecca“. E di preciso ha raccontato che tale soprannome è legato al fatto che ad un certo punto il naufrago sembrerebbe aver iniziato ad adulare Vaporidis per poter essere accettato dal gruppo. E ha poi aggiunto “E’ stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così. Non lo stimo“.

Il pensiero della celebre attrice sul naufrago

Ma quella rilasciata a Novella 2000 non è stata l’unica intervista nel corso della quale Lory Del Santo ha attaccato Luca Daffrè. L’attrice ha infatti rivelato di non provare simpatia per il naufrago anche nel corso di un’intervista rilasciata a Isa e Chia. Nello specifico nel corso di tale intervista la compagna di Marco Cucolo ha rivelato il suo pensiero sul naufrago affermando che probabilmente si è avvicinata al gruppo più amato dal pubblico con un solo obiettivo ovvero quello di poter andare avanti nel gioco. “Non ti lasciano stare a meno che non ti metti sotto di loro e diventi una loro pedina, cosa che io non ho fatto. Ci sono molte persone che hanno scelto questa strada, tipo Luca Daffré, invece Gennaro Auletto ha detto: “No, io ho la mia personalità”. Per loro o tutti sudditi, o niente”. Parole molto dure quelle espresse da Lory Del Santo che ha poi aggiunto “Luca che invece faceva solo ciò che gli indicava il gruppo. Nicolas passava giorni a fare la nassa, ma non è mai servita a nulla. Lui ha fatto cose inutili, non Maccarini che è stato insultato”.

La rivelazione di Lory Del Santo sul celebre influencer e modello

In ultimo sempre Lory Del Santo ha colto l’occasione per rivelare quanto successo con Luca Daffrè in Honduras .Nello specifico l’attrice ha raccontato di quando il noto modello, influencer ed ex corteggiatore di Uomini e Donne a qualcuno dei naufraghi ha raccontato “Lory mi ha detto che con questo fisico posso diventare leader così non la nomino”. Ma Lory Del Santo ha voluto chiarire “Io non gli ho mai detto che se fosse diventato leader, non mi avrebbe votata. Questo lo ha aggiunto lui. Io ho solo detto che aveva un fisico tale da poter diventare leader e contrastare Roger Balduino, che non era ancora uscito“. L’ex naufraga ha poi concluso “Capisci Luca quanto era viscido?”.