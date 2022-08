Soleil Sorge, diretta sul provino ad “Avanti un altro”

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge, secondo un’indiscrezione clamorosa avrebbe fatto un provino per Avanti un altro ma questo non sarebbe andato bene. Puntuale è arrivata la smentita dell’ex gieffina.

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro ovvero il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’annuncio pare che sia arrivato proprio nelle scorse ore e sembrerebbe che siano arrivate tante critica. Nello specifico l’ex gieffina sarebbe stata accusata di essere raccomandata. In tutta questa vicenda sarebbe intervenuta anche Sonia Bruganelli la quale pare che abbia difeso Sophie Codegoni e di conseguenza anche il programma. Ma non finisce qui, visto che nelle scorse ore, una pagina Social avrebbe lanciato una indiscrezione relativa ad un’altra ex gieffina ovvero Soleil Sorge. Si dice infatti che quest’ultima abbia fatto un provino per il programma di Paolo Bonolis ma è arrivata la smentita da parte della stessa. Ma come stanno davvero le cose?

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro

Nelle scorse ore si è vociferato che Soleil Sorge avesse fatto un provino per Avanti un altro ovvero il programma di Paolo Bonolis. In realtà l’indiscrezione era stata lanciata dal portale thepipol_tv, ma lei sarebbe stata smentita proprio dalla stessa ex gieffina.

Soleil Sorge non avrebbe passato il provino, l’indiscrezione

“Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sopvaesposizione è Soleil Sorge”. Questa l’indiscrezione. Secondo il portale, quindi, Soleil non avrebbe passato il provino per prendere parte alla trasmissione di Bonolis e Luca Laurenti. “Mai fatto provini per Avanti un altro, ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi”.

La smentita dell’ex gieffina

Questa è la smentita che invece sarebbe arrivata da parte di Soleil Sorge nelle scorse ore. “Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale”. Queste ancora le parole di Soleil che si dice possa essere impegnata con il prossimo Gf Vip Party. Ciò che è certo quindi che Sophie Codegoni l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina sarà la nuova Bonas di Canale 5 ovvero di del programma di Paolo Bonolis. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi e sarebbe stata confermata anche dalla stessa Sonia Bruganelli.