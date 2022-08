Karina Cascella dice la sua sul caso Natalia Paragoni: “Ecco di cosa ha bisogno”

0 SHARES Condividi Tweet

Karina Cascella interviene sul caso Natalia Paragoni e si mostra senza filtri. Il suo sfogo attraverso delle Instagram stories.

Karina Cascella in questi giorni pare che sia intervenuta sui social per dire la sua sul caso Natalia Paragoni, ovvero la fidanzata di Andrea Zelletta. Quest’ultima pare che nei giorni scorsi avesse fatto parecchio discutere per via delle sue dichiarazioni. Pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avesse parlato di “ansia da prestazione”, causata dal suo essere un’influencer. Le sue Instagram Stories nei giorni scorsi pare che avessero in qualche modo lasciato tutti molto sorpresi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Natalia Paragoni?

Karina Cascella interviene sul caso Natalia Paragoni

Un po’ di giorni fa pare che quest’ultima avesse diffuso delle Instagram Stories dove raccontava di sentirsi inadeguata ed anche inutile soprattutto durante l’estate. Quello di Natalia è stato uno sfogo che pare abbia lasciato un po’ tutti senza parole. L’ex corteggiatrice avrebbe lamentato ansia da prestazione che sarebbe stata causata dal suo lavoro da influencer. Ad ogni modo, queste parole della nota Natalia Paragoni pare che abbiano un po’ lasciato l’amaro in bocca ed in tanti hanno commentato. Una tra tutti a commentare le parole di Natalia Paragoni è stata Karina Cascella, ovvero l’ex opinionista di Uomini e donne la quale ha diffuso delle Instagram Stories.

Le parole dell’ex opinionista di Uomini e Donne su Natalia

Carina ha voluto quindi dire la sua sul caso di Natalia e sulla ricerca piuttosto estenuante della perfezione. Inoltre, l’ex opinionista di Uomini e Donne pare che abbia voluto anche spiegare il motivo per cui è intervenuta in questa vicenda e anche il perché si è mostrata nei video e senza alcun tipo di filtro. “Innanzitutto senza filtri e senza inganni, anche perchè bisogna sfatare un pochino questo mito della perfezione. Io stessa delle volte ci sono stati dei periodi in cui postavo o mi riferivo a voi sempre con un filtro perchè non amavo vedermi con i difetti. Da un pò di mesi a questa parte ho deciso per me se stessa e anche per mandare un messaggio a mia figlia in particolare. Non voglio insegnare niente a nessuno- ma bisogna accettarsi così come si è- quanto meno per quanto riguarda un social”. Queste le parole della Cascella la quale ha continuato con il suo sfogo.

“Poi se c’è un problema specifico è normale che si tenda a risolvere quello che può essere il problema. Non vorrei essere fraintesa per la storia precedente rispetto a Natalia che è bellissima tra l’altro. Per quanto riguarda questa ragazza, da una parte mi verrebbe di darle una carezza, dall’altra però mi piacerebbe darle uno scossone affinchè insomma si svegli un attimino rispetto a tutto quello che c’è intorno a questi social e che gira intorno a questi social. La vita vera è fatta di altre cose”. Queste le parole di Karina, la quale poi cita Chiara Ferragni dicendo che di Chiara c’è ne una sola e che il suo percorso sicuramente sarà diverso da quello di qualsiasi altra persona.

Lo sfogo di Karina

“Io ho come la sensazione che tutte queste ragazzine gareggino tra di loro continuamente, perdendo di vista quella è che la vita vera. E’ inaccettabile che una ragazzina così bella e purtroppo ce ne sono tante, si lamenti, sia triste, pianga perchè ha l’ansia da prestazione, l’ansia di mostrarsi. Magari ha perso qualche follower, è scesa un pochino, adesso io non so cosa le sia potuto accadere. Però ci rendiamo conto del disagio che questa ragazzina vive”. Poi pare che abbia fatto una battuta su quelle che potrebbero essere le critiche che potrebbe ricevere dopo il post. “A molti sembrerò pesante, ad altri sembrerò la maestrina che vuole dare lezioni, amente ognuno può avere il proprio pensiero. Però la verità è che bisogna trasmettere più messaggi come questi. PIù sostanza meno apparenza”.