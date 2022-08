Simona Ventura, Victoria Cabello al veleno contro di lei, cosa ha detto

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura è una conduttrice molto amata, eppure nelle scorse ore è stata rimproverata da Victoria Cabello. Le parole della conduttrice che non passano inosservate.

Simona Ventura è una nota conduttrice la quale sicuramente nel corso degli anni ha trovato la chiave giusta per conquistare il pubblico italiano. Sono in tanti ad amarla, ma ciò nonostante in questi anni ha ricevuto anche tante critiche. In queste ultime ore sembra che sia arrivata una stoccata da parte della nota conduttrice Victoria Cabello. Quest’ultima pare che abbia rilasciato un’intervista a Il corriere della sera, parlando anche della sua collega Simona Ventura. L’attrice però sembra che abbia rimproverato la conduttrice per come si è comportata in passato con lei. Ma cosa ha rivelato Victoria Cabello.

Victoria Cabello rimprovera Simona Ventura

Victoria Cabello in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante e pare che abbia anche parlato della sua collega Simona Ventura. Victoria pare che abbia preso il posto di Simona a X Factor e Quelli che il calcio.“Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per il contandino cerca moglie e ho detto no grazie, dai ragazzi è troppo“. Queste le parole di Victoria che pare si sia lasciata andare ad uno sfogo. Ad ogni modo, non sono mancate le parole di elogio per la sua collega.

Le parole della conduttrice

“L’ho sempre stimata tantissimo. E’ stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione. Il suo Sanremo era modernissimo, c’era un mondo dentro. Coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”.

L’esperienza a X Factor e la stoccata ai suoi ex colleghi Mika, Fedez e Morgan

Nel corso dell’intervista poi la Cabello pare che abbia anche voluto parlato della sua esperienza ad X Factor, il programma cui ha preso parte come giurata. “Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni. Non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni”. E’ stato dopo questo commento che pare si sia lasciata andare anche ad una stoccata nei confronti di coloro che sono stati i suoi ex colleghi come MIka, Fedez e Morgan. “Lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao”.