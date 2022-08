Barbara D’Urso, Jasmine Carrisi la massacra, il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi ha preso in giro Barbara D’Urso e lo ha fatto sui social nelle scorse ore. Ma per quale motivo?

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, anche se in diverse occasioni è finita al centro delle critiche e delle polemiche. Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore la nota conduttrice sia stata tirata in ballo dalla figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Stiamo parlando di Jasmine Carrisi, la quale ha pubblicato una Instagram stories dove pare che abbia preso in giro proprio la conduttrice. Ma per quale motivo? E soprattutto cosa ha riferito la giovane?

Barbara D’Urso tirata in ballo dalla figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso

Barbara D’Urso in questi giorni si trova in vacanza, in attesa di tornare con la prossima edizione di Pomeriggio 5 il programma che conduce tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì. Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nelle scorse ore Barbara D’Urso sia stata tirata in causa da Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e di Loredana Lecciso. Pare che giovane abbia pubblicato una Instagram Stories, prendendo in giro proprio la conduttrice.

Jasmine Carrisi cita la conduttrice di Canale 5 e ironizza, il video diventa virale

La figlia del noto cantante di Cellino San Marco avrebbe nel dettaglio pubblicato una Instagram Stories, facendo riferimento alla D’Urso.“Ogni volta che lavo le mani mi fermo a riflettere…”, avrebbe scritto Jasmine, facendo riferimento poi ad una fotografia di Barbara D’Urso. Ricordiamo che nel momento in cui è scoppiata la pandemia, Barbara durante alcune puntate di Pomeriggio 5 pare che abbia fatto dei tutorial su come lavare le mani in modo corretto. Jasmine, ovviamente ha ironizzato su questo aspetto, citando la conduttrice. Il video è diventato virale ed ha fatto il giro del web.

Anche la stessa Barbara ricorda il tutorial

Qualche mese fa era stata la stessa Barbara a ricordare questo tutorial e l’occasione pare fosse il seguente, ovvero l’Eurovision. Barbara in occasione dell’esibizione della Serbia con Konstrakta che ha cantato In Corpore sano, pare che abbia voluto sottolineare ancora quanto sia importante avere un corpo sano, una perfetta salute fisica e mentale.