Fedez e Stefano De Martino, il cantante prima stronca il conduttore e poi lascia tutti a bocca aperta

Fedez è stato uno dei protagonisti di questa estate musicale 2022, insieme a Tananai e Mara Sattei con il brano La dolce vita. I tre si sono esibiti sul palco del Tim summer hits 2022. Il siparietto tra Stefano De Martino e Fedez.

Stefano De Martino è tornato ufficialmente con l’ex moglie Belen Rodriguez e sembra che questa relazione ormai sia più che ufficializzata da parte di entrambi. Pane che questi ultimi giorni Stefano De Martino sia stato particolarmente sotto i riflettori anche per il fatto di essere stato al timone di una delle trasmissioni più amate di questa estate 2022. Stiamo parlando Infatti della trasmissione intitolata Tim Summer hits 2022 trasmesso su Rai 2 in queste settimane d’estate. Le puntate sono andate in onda direttamente dal Borgo di Portopiccolo un Golfo di Trieste dove si sono esibiti diversi artisti come ad esempio Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Fedez, Tananai e Mara Sattei, protagonisti di questa estate 2022 con La dolce vita

Fedez, Tananai e Mara Sattei come sappiamo sono stati gli autori ed interpreti di una canzone intitolata La dolce vita che è diventata uno dei tormentoni di questa estate 2022. Pare che abbia avuto un successo davvero strepitoso. Dopo la loro esibizione sul palco del Tim Summer Hits 2022, gli conduttori Stefano De Martino e Andrea Delogu pare che abbiano intervistato i tre dicendo. Ma cosa hanno dichiarato?

Stefano De Martino si lascia andare al romanticismo citando il brano La dolce vita

Stefano De Martino, intervistando Fedez pare che abbia messo in risalto il suo romanticismo e pare che lo abbia fatto ricordando La dolce vita, il brano che è diventato un vero e proprio tormentone in questa estate 2022. Pare che il brano in questione, rimandi ad una atmosfera tipica degli anni 60. Il conduttore così, pare abbia fatto una domanda al rapper.

Siparietto simpatico tra Stefano De Martino e Fedez

«Questa canzone ricorda un po’ le sonorità degli anni 60. Fedez, per esempio, ti piacerebbe fare a cambio con quegli anni? Tornare alle lettere scritte e mollare WhatsApp?». La risposta di Fedez ovviamente non è tardata ad arrivare. “No, io soffro di analfabetismo di ritorno, quindi no”. La replica di De Martino sarebbe stata questa ovvero “Quindi viva i messaggi vocali”. Poi il conduttore sarebbe passato a Tananai dicendo “Tananai, enciclopedia al posto di internet? Che dici?”. La risposta in questo caso è stata la seguente ovvero «No, perché non si possono vedere un sacco di video sull’enciclopedia. Davvero, senza i tutorial di You Tube io non avrei potuto imparare a produrre».