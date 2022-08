Ilary Blasi e l’amico di Totti, le ultime voci

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi sarebbe invaghita di un amico del’ex marito Francesco Totti. Emergono nuovi dettagli sulla conduttrice e l’ex marito. Intanto Francesco è a Sabaudia, dove è arrivata anche Noemi.

Continuano ad emergere nuovi dettagli per quanto riguarda la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ebbene, sembra proprio che in queste ultime ore siano arrivate alcune indiscrezioni sulla conduttrice e sull’ex capitano della Roma. Inevitabilmente le indiscrezioni riguardano anche Noemi Bocchi ovvero colei che si dice sia la nuova fidanzata di Francesco Totti. Pare che nelle scorse ore Francesco Totti sia stato paparazzato sotto casa di Noemi. Inoltre, si parlerebbe anche di un uomo di cui però non si conosce l’identità e che sarebbe presente nella vita di Ilary Blasi da diverso tempo. Ma cosa c’è di meno in questa notizia?

Ilary Blasi e Francesco Totti, le indiscrezioni diffuse sulla loro separazione

Si continua a parlare di Ilary Blasi e di Francesco Totti e sono sempre di più le indiscrezioni relative alla loro vita dopo la separazione. Sappiamo bene che Ilary ha trascorso diversi giorni in Africa e nello specifico in Tanzania dove è volata insieme al suoi figli raggiungendo la sorella Silvia. D’altra parte sappiamo anche che la conduttrice subito dopo è volata poi a Sabaudia dove è rimasta per qualche giorno. Adesso invece a prendere il suo posto è stato Francesco Totti ed due si sarebbero incrociati proprio nella loro villa. .Anche Noemi sarebbe però a Sabaudia e pare che abbia affittato una casa a San Felice Circeo che si trova a pochi minuti da Francesco.

Francesco sempre più vicino a Noemi Bocchi

Francesco sarebbe sempre più vicino a Noemi Bocchi. Francesco è stato paparazzato entrare la sera ed uscire poi la mattina seguente dall’appartamento di Noemi. Dall’altra parte però si è diffusa anche un’altra indiscrezione secondo cui nella vita dell’ ex letterina di Passaparola ci sia un uomo misterioso. Di chi si tratta?

Un uomo misterioso nella vita di Ilary, di chi si tratta?

“Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”. Questa l’indiscrezione se ti legge sul settimanale Nuovo. In realtà anche il settimanale Diva e Donna parla di un misterioso uomo che vivrebbe a Milano e che avrebbe conquistato il cuore della nota conduttrice. Ma non finisce qui visto che la stessa rivista pare che abbia parlato di Totti e di Ilary come di una coppia aperta ormai da parecchio tempo.