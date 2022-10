Attilio Romita disperato: “Mia figlia non mi parla più per colpa del Gf”

0 SHARES Condividi Tweet

Attilio Romita, arriva la confessione sulla sua vita privata. Il giornalista ha parlato dei problemi con la figlia che non gli parla più dopo aver saputo della sua partecipazione al programma.

Attilio Romita è un concorrente dell’attuale edizione del Grande fratello vip. In questi giorni Attilio in casa si è lasciato andare a delle confidenze sulla sua attuale situazione familiare che non sembra proprio rosea. Il concorrente ha voluto anche sfogarsi nel corso della puntata andata in onda giovedì 13 ottobre 2022, confessando di essersi sentito messo parecchio da parte nelle discussioni sui diversi protagonisti del reality, di cui però non sembra esserne convinto. Il giornalista avrebbe anche confessato di aver litigato, anche in modo piuttosto pesante con la figlia, perché quest’ultima pare non vedesse di buon occhio la sua partecipazione al programma. Ma cosa ha riferito nel dettaglio il giornalista?

Attilio Romita, concorrente del Grande fratello vip si confessa con i suoi coinquilini

Attilio Romita, il giornalista che attualmente si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, si è lasciato andare ad una confessione piuttosto importante. Ha spiegato i suoi timori, dubbi e paure. Attilio avrebbe paura nello specifico che la sua reputazione, in qualche modo, possa essere scalfita, sulla base del trattamento a lui riservato. Attilio ha lamentato di non sentirsi considerato per il suo passato professionale. Nell’esporre le sue paure ed i suoi timori, Attilio ha anche parlato della figlia, 26enne, svelando qualcosa di molto intimo e privato.

La confessione del gieffino sulla figlia

“Anche agli occhi di mia figlia, non mi parla più da quando ha saputo che venivo qua, è una ragazza quadrata, mi ha detto interrompiamo le comunicazioni, le tue caratteristiche e la tua storia non sono adatte a quel programma”. Questo lo sfogo del giornalista che ha anche fatto sapere di voler recuperare il rapporto con la figlia una volta che questa avventura all’interno della casa più spiata d’Italia finirà. “Io adesso quando uscirò dovrò andare a riprendermela mia figlia, e se esco con le scenette no, mia figlia e chi mi guarda da casa, a sentire certe cose penseranno ma dov’è papà?”.

La vita privata di Attilio

A proposito della sua vita privata, cosa sappiamo? A quanto pare Attilio Romina è stato fidanzato per circa 8 anni con una donna, una interprete della lingua dei segni. I due si sarebbero conosciuti anni fa, durante la sua esperienza al Tg 2. Successivamente Romita ha incontrato una donna di nome Angela, che all’età di 40 anni ha sposato. Da questa relazione è nata la figlia Alessia. Poi purtroppo il matrimonio non è andato bene ed i due hanno divorziato. Lui è tornato a Bari per lavorare al tg3 Puglia ed è stato li che ha conosciuto Mimma Fusco. Quest’ultima è una imprenditrice con la quale Attilio sta insieme e convive da tempo.