Maurizio Costanzo diretto su Alessandra Celentano: “Perchè deve esserci per forza ad Amici”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano è presente nel cast di Amici praticamente da sempre. In questi giorni a parlare è stato Maurizio Costanzo che ha svelato perchè non si può fare a meno della professoressa di danza classica.

Alessandra Celentano, nonostante siano trascorsi davvero tanti anni e nonostante sia una delle professoresse più odiate di sempre della trasmissione Amici di Maria De Filippi, è sempre presente. Passano le edizioni del noto programma di Canale 5 eppure lei è davvero sempre li, pronta a insegnare danza classica ai ballerini ed il suo posto sembra essere intoccabile. Alessandra è infatti nel cast del programma dal lontano 2003, e dunque sono trascorsi ben 19 anni da quando ha fatto il suo ingresso nella trasmissione. In tutti questi anni ha anche instaurato un ottimo legame con Maria De Filippi e piace tanto anche a Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo parla di Alessandra Celentano elogiandola

Proprio Maurizio Costanzo nei giorni scorsi ha parlato di Alessandra Celentano e l’ha elogiata. Il noto giornalista e marito di Maria De Filippi ha parlato della professoressa di ballo della scuola, sulle pagine del settimanale Nuovo. “A me Alessandra Celentano piace proprio perché dà importanti insegnamenti di vita”. Queste le parole di Maurizio Costanzo, che però ha voluto anche sottolineare il fatto che la maestra in diverse occasioni è stata piuttosto dura.

Il parere del marito di Maria De Filippi sul fatto che maestra di danza classica sia così dura

Maurizio ha però giustificato questo comportamento della maestra dicendo che talvolta serve per formare gli allievi e prepararli alle grandi difficoltà della vita e di un lavoro che sicuramente non è facile. Possono essere tanti i successi, ma anche tanti i rifiuti ed i fallimenti. Costanzo ha anche parlato del trio formato da Emanuel Lo e Raimondo Todaro, dicendo che sicuramente faranno bene il loro lavoro in questa edizione del programma.

Raimondo e le litigate con la Celentano

Intanto, Alessandra Celentano così come lo scorso anno ha litigato in diverse occasioni con Raimondo Todaro. I due sono stati spesso sotto i riflettori per le loro sfuriate. Pare che però siano soliti litigare davanti le telecamere, ma poi dietro abbiano un ottimo legame. A ribadirlo è stato proprio lui, Raimondo che nel corso di un’intervista ha sottolineato di avere tanta stima della sua collega.