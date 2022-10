I soliti ignoti, Amadeus fa un’incredibile gaffe e poi è costretto a scusarsi

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus nel corso dell’ultima puntata de I soliti ignoti è stato protagonista di una gaffe che non è passata inosservata. Il conduttore costretto a scusarsi.

Anche ieri sera, così come nelle sere precedenti è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus e che si conferma sempre un grande successo. Ad ogni modo, sembra che nel corso della puntata sia accaduto qualcosa di inatteso e di inaspettato. Cosa? Scivolone per Amadeus a I soliti ignoti il quale ad un certo punto si è dovuto scusare con un’ignota presente in puntata. Ma per quale motivo?

I soliti ignoti, Amadeus gaffe con l’ignoto numero 8

Anche la puntata di ieri, giovedì 13 ottobre, de I soliti ignoti si è rivelata piuttosto ricca di momenti esilaranti e divertenti. Come sempre, al timone del programma lui Amadeus, il quale ad un certo punto ha commesso una gaffe. E’ stato durante il gioco che Amadeus rivolgendosi all’ignoto numero ha chiesto la fotona, mentre quest’ultimo avrebbe dato l’indizio ancora prima di presentarsi.

Le parole del conduttore e le scuse

L‘ignoto era la signora Chiara da Roma, 54 anni la quale ha fatto intendere di non aver ricevuto il giusto spazio per la presentazione, tanto che Amadeus si è scusato. “Mi scusi signora, non si è neanche presentata, eravamo troppo concentrati sul mestiere”. Queste le parole del direttore e presentatore del Festival di Sanremo durante il programma. Insomma, questo siparietto molto divertente tra il conduttore e la signora, ha fatto tanto sorridere i presenti ed anche i telespettatori a casa.

In studio presente l’attore Miguel Gobbo Diaz, ma per quale motivo?

Questo non è stato l’unico momento esilarante della puntata, visto che il presentatore ha ospitato anche Miguel Gobbo Diaz, un attore molto apprezzato e protagonista della fiction Nero a metà insieme a Claudio Amendola. L’attore è approdato a I soliti ignoti per sposare una causa molto importante, ovvero il progetto FAI, Fondo per l’ambiente italiano. Il conduttore ha voluto infatti chiarire il perchè l’attore si trovasse in studio. “Non è qui per presentare Nero a metà ma per parlare di una iniziativa importante. Aiutiamo a sostenere FAI e ci tengo a sottolineare l’impegno dei volontari”.