Milo Infante non si trattiene contro Pierluigi Diaco, le parole sono al veleno

Milo Infante nella giornata di ieri, ad iniziato puntata è apparso piuttosto infuriato. Ma per quale motivo? C’entra Pierluigi Diaco.

Milo Infante, il noto conduttore di Rai 2 in questi giorni sembra che si sia scagliato contro un collega, ovvero Pierluigi Diaco. Ma per quale motivo? Cerchiamo di capire che cosa è accaduto e per quale motivo il conduttore si è tanto arrabbiato.

Pierluigi Diaco, risultati scadenza con la trasmissione Bella Mà

Pierluigi Diaco da qualche settimana è al timone di un trasmissione chiamata Bella Mà, su Rai 2. Inizialmente pare che il livello di ascolti fosse non proprio positivo e per questo motivo si era pensato ad u flop. In questi giorni si è tanto parlato del programma in questione sui social ma non tanto per il programma in se, quanto per la caduta di Carmen Russo. Qualche giorno fa, la ballerina è stata ospite nel salotto di Diaco ed ha fatto un passo di danza con il conduttore stesso. Ad un certo punto, però, è accaduto l’impensabile, visto che Carmen è finita a terra.

Bella Mà, in tendenza sui social ma solo per la caduta di Carmen Russo

Imbarazzo in studio soprattutto da parte dello stesso Diaco, mentre la ballerina si è rialzata senza tanti problemi con la sua massima eleganza che da sempre la contraddistingue. Se non fosse stato per questo episodio non si sarebbe proprio parlato del programma in questione. Ad ogni modo, nella giornata di ieri, alcuni telespettatori hanno sottolineato il fatto che il conduttore Milo Infante, sia apparso parecchio arrabbiato dopo la promo di Bella Mà. Ma per quale motivo?

Milo Infante una furia contro Pierluigi Diaco

Nella speranza di poter risollevare le sorti del programma, la Rai ha pensato di far andare in onda, intorno alle 14.00 una promo di Bella Mà. Peccato che in quell’orario va in onda la trasmissione di Milo Infante. Proprio quest’ultimo si sarebbe infuriato perchè Diaco si è preso 14 minuti più di quelli concessi per la promo. “Dovremmo cambiare titolo alla trasmissione”, questa la frecciatina velenosa di Milo, che ha dovuto così iniziare la sua trasmissione alle 14.14. L’esperto ha così ringraziato tutti gli spettatori e gli ospiti presenti in studio per aver atteso tutto quel tempo. Altro episodio simile era accaduto proprio lo scorso 23 settembre quando la trasmissione intitolata Ore 14 era iniziata alle 14.07 dopo una promo di Diaco durata più del dovuto. Ma questa volta, sembra che Diaco abbia proprio esagerato.