Tale e quale show nella bufera: “Sembra una sfilata di Carnevale”

Una telespettatrice ha criticato il programma Tale e quale show. “Sembra una sfilata di Carnevale”, tuona la signora Rosalinda che scrive ad Alessandro Cecchi Paone.

Da qualche settimana è tornato in onda il programma condotto da Carlo Conti, ovvero quello intitolato Tale e quale show. Nella serata di ieri, è andata in scena la terza puntata del programma, dove 11 cantanti in gara si sono cimentati con le loro imitazioni nel trucco, parrucco ma soprattutto con la voce dei cantanti famosi. Nonostante il cast sia ricco di noti personaggi del mondo dello spettacolo, sono in tanti i telespettatori ad aver riservato delle critiche al programma stesso. Ma per quale motivo?

Tale e quale show, una telespettatrice contro il programma di Carlo Conti

Carlo Conti da tre settimane è tornato in onda con il programma intitolato Tale e quale show, che quest’anno porta con se un cast davvero “stellare”. I telespettatori però, in queste puntate hanno notato delle differenze con le altre edizioni passate, ovvero il trucco sembra sia meno realistico e di conseguenza meno curato rispetto al passato. Ad attenzionare questo particolare è stata la Signora Rosalinda, che ha scritto un commento a La posta di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo tv.

La signora Rosalinda trova delle differenze con le altre edizioni

“Quest’anno pare una sfilata di Carnevale. Una volta le trasformazioni dei concorrenti in gara erano più realistiche, ora invece sembrano vere maschere altro che sosia dei cantanti!”. Queste le parole riferite dalla telespettatrice che ha notato questo dettaglio ed ha voluto esporlo, scrivendo ad Alessandro Cecchi Paone. La stessa telespettatrice avrebbe poi dichiarato come Valeria Marini nei panni di Britney Spear ad esempio era davvero irriconoscibile.

Risponde Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone non ha potuto non rispondere alla telespettatrice, ammettendo che in tanti quest’anno hanno notato questa cosa. Il giornalista ha provato a giustificare dicendo che forse è stata una scelta dovuta da parte dei produttori in seguito alla scoperta che la trasmissione aveva anche conquistato il pubblico dei più piccoli. “Credo si tratti di una scelta voluta da parte dei produttori dopo la scoperta che….la trasmissione ha conquistato anche i più piccoli, attratti ed affascinati dai travestimenti colorati ed abnormi degli ospiti”. Questa la risposta di Alessandro Cecchi Paone che però ha difeso il collega Carlo Conti, sostenendo come nonostante tutto, gli ascolti sono sempre molto alti e Tale e quale rimane sempre uno dei programmi più amati della televisione italiana.