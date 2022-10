Loredana Lecciso, dopo la diffida di Romina Power, è caos

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power e Loredana Lecciso, non c’è proprio pace tra le due. E’ guerra dopo la diffida in televisione da parte dell’ex moglie di Albano.

Tra Loredana Lecciso e Romina Power è ancora una volta guerra. E’ stato il settimanale Nuovo a far sapere che in questi giorni è di nuovo scoppiata una sorta di guerra tra le due donne. Il tutto sarebbe accaduto dopo che Romina Power ha diffidato Domenica in, per la puntata in cui Mara ha intervistato Loredana Lecciso. Questo gesto dell’ex moglie di Albano non è affatto piaciuto all’attuale compagna del cantante di Cellino San marco che sarebbe andata proprio su tutte le furie. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Loredana Lecciso e Romina Power torna la guerra tra le due

Loredana Leccico e Romina Power, dopo un pò di tregua sono tornate a farsi la guerra. Il tutto è accaduto in seguito ad una puntata di Domenica in, quando Loredana è stata ospite nel salotto di Mara Venier e Romina Power per l’occasione ha deciso di diffidare la trasmissione. Il motivo? Semplice, non voleva che si parlasse di lei. Loredana però non avrebbe preso bene questo comportamento della Power.

La rivelazione inattesa di una fonte vicina alla compagna di Albano

Secondo una fonte molto vicina alla Lecciso, quest’ultima si sentirebbe danneggiata dal comportamento della Power che da circa 20 anni fa fa di tutto per stuzzicarla. La fonte avrebbe parlato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Loredana si sente danneggiata. Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla. Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie di Albano, sul palco gioca a fare l’innamorata. Lory è davvero stanca”. Queste le parole dichiarate dalla fonte, che dovrebbe trattarsi di un amico di Loredana che ha parlato anche di un pranzo organizzato con tutta la famiglia Carrisi, nel corso del quale Romina avrebbe davvero fatto di tutto per mettere in difficoltà la Lecciso.

La showgirl leccese stanca del comportamento della Power

“Con questa diffida va ad intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in tv. Oltre alla beffa, c’è anche un potenziale danno economico da non sottovalutare”. La Lecciso sarebbe davvero stanca del comportamento della Power, che dura ormai da tanti , troppi anni.