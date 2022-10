Sonia Bruganelli spiazza tutti: “Orietta Berti fuori le telecamere dice cose cattivissime”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli nel corso di un’intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show ha parlato della collega Orietta Berti rivelando qual è il suo reale comportamento lontano dalle telecamere del GF Vip.

Da ormai qualche settimana su Canale 5 ha avuto inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip. A condurre ancora una volta il reality show è Alfonso Signorini mentre invece a ricoprire il ruolo di opinioniste sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Proprio su quest’ultima si è recentemente espressa la moglie di Paolo Bonolis rivelando quanto la collega sia diversa lontana dalle telecamere. Ma esattamente quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti opinioniste del Grande Fratello Vip

Per il secondo anno consecutivo Sonia Bruganelli si trova al GF Vip come opinionista mentre invece al suo fianco al posto di Adriana Volpe è presente la celebre artista italiana Orietta Berti. Questa rappresenta per la nota cantante la prima esperienza da opinionista nel reality show di Canale 5 e a molti è sembrata poco adatta. Nello specifico sono molti coloro che in questi giorni hanno giudicato il percorso da opinionista di Orietta Berti in modo non tanto positivo e in sua difesa nelle ultime ore è intervenuta proprio la Bruganelli.

Le rivelazioni sulla collega

Orietta Berti nel corso delle puntate del GF Vip non sempre interviene per commentare il comportamento dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Al contrario in molte occasioni invece si ritrova a parlare della sua vita privata e del rapporto con il marito Osvaldo. Questo è il motivo per il quale a molti è sembrata un po’ fuori contesto. Ma come si comporta in realtà lontano dalle telecamere? A rivelarlo è stata proprio Sonia Bruganelli nel corso di un’intervista rilasciata al Maurizio Costanzo Show. La moglie di Paolo Bonolis ha rivelato di trovarsi davvero bene con la Berti affermando poi “In tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”.

Il commento della Bruganelli sul caso Marco Bellavia

Inevitabile poi il commento dell’opinionista sul caso Marco Bellavia, di cui ormai si discute da alcune settimane. Sonia Bruganelli ha espresso il suo commento sui concorrenti affermando quanto Alfonso Signorini sia stato bravo a sceglierli. Ha poi colto l’occasione per precisare che alcuni di questi come ad esempio Charlie Gnocchi oppure Cristina Quaranta hanno una storia televisiva abbastanza importante mentre invece altri, come i più giovani della casa, hanno delle storie personali anche queste davvero tanto interessanti. A proposito di quanto accaduto con Bellavia ha invece espresso il suo pensiero affermando che forse lo stesso concorrente non si è reso conto della grandezza del suo problema pensando di potercela fare all’interno della casa. In riferimento al comportamento assunto dagli altri concorrenti ha invece voluto precisare che se da una parte è vero che non si sono comportati bene ecco che allo stesso tempo ha voluto sottolineare che probabilmente nessuno di loro poteva anche solo immaginare quanto grave fosse la sofferenza del coinquilino.