Chiara Ferragni massacrata sui social, le parole che rivolge a Leone scandalizzano tutti

Chiara Ferragni nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica a causa di un video condiviso in rete e poco dopo cancellato con protagonista il figlio Leone.

Quella formata da Chiara Ferragni e Fedez è una delle coppie italiane più amate e seguite sui social non solo in Italia ma anche in tanti altri Paesi. Molti sono coloro che li amano non solo come personaggi ed infatti in tanti apprezzano la loro vita, il modo in cui coinvolgono nelle loro giornate i piccoli Leone e Vittoria, la loro generosità verso chi ha più bisogno ecc. Allo stesso tempo però sono tanti altri a non apprezzare il loro comportamento. Ed ecco che proprio nelle ultime ore la coppia è finita al centro di una grossa polemica a causa di un video condiviso dalla celebre influencer e poco dopo rimosso.

Chiara Ferragni al centro di una grossa polemica

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre molto attivi sui social. Diverse sono le fotografie e i video che vedono protagonisti anche i piccoli Leone e Vittoria ovvero i bambini nati dalla loro unione. E proprio uno di questi video sta facendo tanto discutere nelle ultime ore. A condividere il filmato è stata Chiara Ferragni in occasione della festa di compleanno del marito Fedez che pochi giorni fa ha spento 33 candeline. Nel video è possibile vedere la piccola Vittoria intenta a disegnare ma a scatenare la polemica è stata la voce in sottofondo di una donna che rivolgendosi al primogenito della coppia gli ha chiesto di fermarsi un attimo, sorridere e poi continuare a disegnare.

Il video che sta facendo discutere

“Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Queste nello specifico le parole che una donna, forse la tata, sembrerebbe aver pronunciato. La Ferragni dopo aver condiviso Il video ha poi deciso di cancellarlo e ripubblicarlo poco dopo ma senza l’audio. Tutto questo ha contribuito a far nascere una grossa polemica sui social e come spesso accade molti si sono schierati dalla parte dei Ferragnez mentre invece tanti altri non hanno perso l’occasione per criticare la coppia e il loro continuo mettere in mostra i figli.

La reazione del mondo dei social

Nello specifico sono stati diversi gli utenti che hanno colto l’occasione per esprimere il proprio disappunto sulla questione precisando ancora una volta di non essere assolutamente d’accordo su come Chiara Ferragni e il marito Federico sono soliti gestire l’immagine dei piccoli Leone e Vittoria. Vi è stato anche chi non ha gradito il fatto che la Ferragni abbia prima condiviso il video con l’audio originale e poco dopo abbia scelto di cancellarlo per ripubblicarlo senza audio. Allo stesso tempo però vi è stato chi ha scelto di difendere la coppia chiedendo ad altri utenti se allora sono da considerare dei cattivi genitori anche tutti coloro che quando scattano delle foto ai figli gli chiedono di sorridere.