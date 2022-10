Fedez compie 33 anni e Chiara scrive un post bellissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Quello di ieri, sabato 15 ottobre 2022, è stato un giorno molto importante per il celebre rapper italiano Federico Leonardo Lucia noto a tutti con lo pseudonimo Fedez. L’artista infatti proprio nella giornata di ieri ha spento 33 candeline e per l’occasione ha organizzato la sera precedente una bellissima festa in compagnia degli amici e della moglie Chiara Ferragni.

Grande festa di compleanno per Fedez

Ieri, sabato 15 ottobre 2022, è stato un giorno speciale e davvero tanto importante per il rapper Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti compiuto 33 anni e, così come accaduto negli anni precedenti, ha colto l’occasione per organizzare una grande festa in compagnia degli amici più cari. Il party ha avuto luogo la sera precedente, e quindi lo scorso venerdì, all’interno dell’Hotel Principe di Savoia nella bellissima Milano. Un party davvero esclusivo al quale hanno preso parte alcuni colleghi e amici del rapper. E quindi molti volti noti della televisione e dello spettacolo. Tra i tanti erano ad esempio presenti il rapper The Lazzino e poi ancora Tananai, molto amico del rapper, Achille Lauro, Chiara Biasi e molti altri ancora.

Le foto del party sui social

Per Fedez e i suoi ospiti quello organizzato all’Hotel Principe di Savoia a Milano è stato sicuramente un party tanto divertente. A tutti i presenti è stata offerta la possibilità di accedere sia alla terrazza sia alla piscina. E diverse sono state le immagini condivise sui social sia dai Ferragnez e quindi da Fedez e dalla moglie Chiara Ferragni ma anche da alcuni degli ospiti presenti. In una di queste fotografie ad esempio era presente proprio Tananai che si mostrava divertito nel fare il terzo incomodo tra Fedez e la moglie. Altra bellissima immagine della festa è stata condivisa sui social da Chiara Biasi. Protagonisti dello scatto? Fedez e la Ferragni intenti a scambiarsi un dolce bacio.

Gli auguri social di Chiara Ferragni e il post condiviso da Fedez

Chiara Ferragni e Fedez sono molto innamorati, e diverse sono le occasioni in cui decidono di dimostrarlo ai propri fan. Proprio in occasione del compleanno del rapper ecco che la Ferragni ha deciso di condividere un lungo post e dedicare al marito delle romantiche parole. “Tanti auguri all’amore della mia vita, l’uomo che ha cambiato la mia vita sei anni fa e che mi ha aiutata a creare la nostra famiglia dei sogni. Ai futuri felici e appassionati anni che passeremo insieme”, queste le parole della celebre influencer. Fedez ha invece condiviso una bellissima fotografia in compagnia della moglie e dei figli Leone e Vittoria e ha colto l’occasione per ribadire ancora una volta che sono proprio loro i regali più belli ricevuti nella sua vita.