Chiara Ferragni, posta una foto prima di andare al parco con i bambini e il web la riempie di critiche

Chiara Ferragni, come spesso ormai accade è finita ancora una volta al centro della bufera. Il motivo? Pare che il suo outfit non sia risultato adatto per una mamma.

Chiara Ferragni è una delle donne più influenti al mondo e su questo non c’è proprio alcun dubbio. La moglie di Fedez diversi anni fa ha costruito il suo impero, grazie alla sua determinazione e voglia di fare, ma anche grazie al suo indiscutibile talento. Si è sposata con il giovane rapper Fedez e insieme hanno costruito una bellissima famiglia, con la nascita dei figli Leone e Vittoria. Nonostante la loro sia una bellissima famiglia, spesso i Ferragnez finiscono al centro della polemica. Questo è anche quello che è accaduto nelle scorse ore, quando Chiara è stata criticata per la scelta del suo outfit, ritenuto poco consono al fatto che sia una mamma. Ma cosa è accaduto? A quale outfit hanno fatto riferimento questi utenti che l’hanno criticata?

Chiara Ferragni lancia il Fit check su Instagram

Proprio in quest’ultimo periodo, la nota Chiara Ferragni ha deciso di lanciare, ovviamente tramite le sue Instagram stories un format del tutto nuovo, ovvero il Fit check. Attraverso questo, Chiara mostra al popolo del web, milioni di follower che la seguono da ogni parte del mondo, il proprio outfit e look prima di uscire. E’ da qualche giorno che Chiara pubblica questo tipo di post, tanto che lo stesso Fedez, ironicamente ha fatto la stessa cosa, imitando la moglie e scrivendo “Fit check con mia moglie”. Poi avrebbe chiesto a Chiara “A cosa serve”. Ovviamente l’influencer, davanti a questa insistenza e curiosità del marito, non ha potuto non rispondere dicendo che serve per far vedere come sei vestito.

Molti criticano gli outfit dell’imprenditrice digitale più famosa al mondo non adatto ad una mamma

La nota imprenditrice digitale ultimamente ha infatti mostrato diversi look e alcuni di questi sono apparsi un pò troppo sexy e sensuali. In alcuni casi Chiara ha mostrato le sue parti intime con outfit sicuramente molto particolari ma anche parecchio scoperti. Ebbene, dopo l’ultimo outfit pubblicato, la stessa Chiara ha fatto dell’ironia dicendo che quando mostra dei look un po’ più sexy, in molti sono li a ricordarle che è una mamma e che di certo dovrebbe stare più attenta a cosa mette addosso.

L’ultimo look di Chiara non convince

Nelle ultime ore, Chiara ha postato una foto che la ritrae in ascensore con un look total white, molto semplice e tanto comodo, scelto per andare a prendere il figlio a scuola. In un primo momento il suo outfit era passato quasi inosservato, ma ecco che quando Chiara ha aggiunto che con quell’outfit sarebbe andare anche al parco, sotto al post si è scatenata una vera e proprio bufera. Qualcuno le avrebbe detto che il bianco non era di certo il colore più adatto per portare i figli al parco. In questo caso più che critiche sono arrivati dei consigli.