Cibi che fanno dimagrire, si chiamano a caloria negativa, se li mangi perdi peso

Sapete cosa, ma soprattutto quali sono i cibi a caloria negativa? Perché pur mangiando questi cibi ci permettono di dimagrire?

Avete mai sentito parlare dei cibi a calorie negative? Sapete che mangiando questi tipi di alimenti ti sarà possibile dimagrire, pur mangiando? Si tratta di alimenti che possibilmente già mangi, ma che non sai abbiano effettivamente queste importanti proprietà. Facciamo chiarezza sulla questione, sottolineando cosa effettivamente sono questi alimenti e perché permettono di dimagrire mangiando.

Cibi a calorie negative, cosa sono?

Si tratta di alimenti che hanno un basso contenuto di calorie, che mangiarli fa attivare la digestione e fa bruciare più dell’apporto calorico del cibo che abbiamo mangiato. Questo vuol dire soltanto una cosa, ovvero che sono alimenti che ci permettono di dimagrire, mangiando. Stando a quanto spiegato dalla nota dietista e nutrizionista Jessica Benacchio, questi alimenti permettono di bruciare una grande quantità di energia per trasformare il cibo, a partire dalla masticazione fino alla digestione vera e propria nello stomaco e poi l’assorbimento a livello intestinale.

Perchè questi cibi ci portano a dimagrire, pur mangiando?

In alcuni casi, è proprio l’atto stesso di mangiare che fa bruciare le calorie. Stando ancora a quanto riferito dalla stessa, ci sono alcuni alimenti che ci permettono proprio di bruciare più calorie di quante ne assumiamo, proprio perché vanno a stimolare il metabolismo. Sono per lo più alimenti a bassa densità calorica, che contengono anche pochi carboidrati, pochi grassi e poche proteine e sono carichi di acqua.

Quali sono i cibi a calorie negative

In genere questi tipi di cibi sono quelli a basso contenuto di calorie. Tra questi citiamo sicuramente i vegetali, ovvero la frutta e verdura e le spezie. Secondo gli esperti, sono proprio gli alimenti ricchi di vitamine e di fibre a garantire la termogenesi. Un consiglio che gli esperti danno è il seguente ovvero masticare bene ed a lungo in modo tale da aiutare la digestione. Anche il sedano fa parte di questi alimenti, visto che contiene solo 20 calorie in 100 grammi. Sono in molti a considerarlo l’alimento spezza fame per eccellenza ed è anche utilizzato da come come snack.