Ilary e Totti, Alfonso Signorini senza freni: “E’ una separazione fatta di tradimenti e pedinamenti”

Alfonso Signorini torna a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, facendo intendere di non essere d’accorso su tante cose.

Alfonso Signorini, il noto conduttore del reality di Canale 5 è tornato a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Questa è stata certamente la notizia dell’estate ed i due sono stati i protagonisti del gossip italiano degli ultimi mesi. La notizia della separazione è arrivata soltanto a luglio, ma pare che le cose non andassero bene già da parecchio tempo. Già Alfonso si era espresso, soprattutto dopo aver incontrato Ilary a Cortina qualche settimana fa, ma adesso è tornato sull’argomento. Cosa ha riferito?

Alfonso Signorini in questi giorni è tornato a parlare di Francesco Totti e di Ilary Blasi. A distanza di alcuni mesi dall’annuncio ufficiale, lanciato dall’uno e dall’altro, cominciano ad emergere delle novità. In realtà è stato proprio lui, Francesco a fare delle rivelazioni davvero scoppiettanti, parlando di tradimenti da parte di Ilary. L’intervista rilasciata da Francesco a Il corriere della sera ha davvero lasciato tutti senza parole. Alfonso Signorini, amico di Ilary Blasi adesso ha parlato sulle pagine del settimanale Chi, parlando proprio di questo argomento.

Le dure parole del conduttore su Francesco dopo le sue dichiarazioni

Alfonso è stato parecchio duro, parlando di una separazione segnata purtroppo da tradimenti, malumori, incomprensioni e pedinamenti. Il conduttore del Gf Vip ha anche sottolineato il fatto che si sta parlando di una coppia di personaggi molto famosi e che i due abbiano deciso di “lavare in piazza i panni di famiglia“. Insomma, a quanto pare il conduttore non ha molto condiviso il modo in cui Francesco sta affrontando questa separazione e soprattutto le sue dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi. “Credo che per lui questo sfogo sia stato liberatorio, seppur doloroso”, queste ancora le parole del direttore di Chi, parlando proprio di Francesco.

E poi le parole su Ilary…

Secondo Alfonso, Francesco ha agito in questo modo perché non ci stava a passare per il traditore seriale e per il bugiardo della situazione, ed ha voluto far sapere che le colpe principalmente sono invece di Ilary. Il conduttore poi, ha voluto parlare della sua amica, dicendo che fa bene a non rilasciare alcuna intervista al momento, solo così per l’opinione pubblica la vincitrice sarà sempre e solo lei. Intanto, Alfonso si appresta a tornare su Canale 5 con il suo programma, che prenderà il via il prossimo 19 settembre.