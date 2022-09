Aurora Ramazzotti diretta: “Per me è una fatica”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti è davvero incinta? Adesso il settimanale Chi parla di un pancino sospetto, eppure la giovane influencer non ha confermato ma nemmeno smentito la notizia.

Si continua a parlare di Aurora Ramazzotti e della presunta gravidanza. Non sappiamo se effettivamente Aurora sia incinta o meno, visto che la figlia di Michelle ed Eros non ha ancora dato conferma, ne una smentita. Era stato il settimanale Chi ad aver lanciato questo scoop che ha portato poi la stessa Aurora a rimanere lontana dai social per qualche giorno. Dopo essere tornata, la giovane influencer non ha mai in alcun modo fatto cenno alla gravidanza e questo è apparso del tutto strano. In molti sostengono che se non fosse vero, avrebbe certamente smentito la gravidanza, cosa che però non è accaduto. Ma allora, come stanno le cose?

Aurora Ramazzotti in dolce attesa? Ancora nessuna conferma

Ancora tanti dubbi sulla ipotetica gravidanza di Aurora Ramazzotti. In questi giorni, sempre il solito settimanale Chi, ha evidenziato un pancino sospetto mostrato proprio dalla figlia di Michelle. Aurora è molto impegnata attualmente su diversi progetti e la stessa ha rilasciato una dichiarazione molto importante. La figlia di Eros avrebbe infatti detto di fare attualmente molta fatica a proiettarsi nel futuro e che oggi come oggi, tende più a vivere il suo presente, augurandosi di mettere su famiglia presto. Parole che ancora una volta destano dubbi e sospetti e che non confermano il fatto che sia incinta.

Secondo il settimanale Chi, la figlia di Michelle mette in mostra un pancino sospetto

Secondo quanto riferito da Chi, adesso Aurora avrebbe mostrato un pancino sospetto nelle sue Instagram stories. Era stato proprio il settimanale di Alfonso Signorini a parlare di una gravidanza per Aurora e di un test di gravidanza che la giovane avrebbe comprato insieme alla sua mamma a metà agosto. Mamma e figlia erano state avvistate in farmacia proprio mentre acquistavano il test. Da quel momento solo indiscrezioni, nessuna conferma ma neppure nessuna smentito. L’unico a parlare è stato Tommaso Zorzi, il miglior amico della Ramazzotti, il quale ha fatto ben capire di non essere a conoscenza di questa gravidanza.

Prosegue la storia tra Aurora e Goffredo Cerza

Insomma, fino a quando Aurora non deciderà di svelare la verità su questa ipotetica gravidanza, non potremmo mai averne la certezza. La figlia del noto cantante e della famosissima conduttrice, ancora oggi condivide sui social diversi post ma mai ha affrontato questo tema. Prosegue però a gonfie vele la storia con Goffredo Cerza.