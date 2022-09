Andrea Delogu dice la sua sulle veline di Striscia: “Avete la puzza sotto il naso”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu a muso duro è scesa in campo difendendo le nuove veline di Striscia la notizia, dalle polemiche sorte proprio in questi giorni sui social.

Andrea Delogu è una nota conduttrice italiana, la quale sicuramente in questa estate 2022 ha riscosso un grandissimo successo con il programma musicale italiano, che ha condotto insieme a Stefano De Martino. Proprio per questa vicinanza al compagno di Belen, è stata anche al centro del gossip, per una presunta relazione tra i due che è stata però prontamente smentita dai diretti interessati. Ebbene, in questi giorni Andrea è intervenuta sui social ed esattamente su Twitter per commentare una polemica, circa la scelta delle nuove veline di Striscia la notizia, il programma di Canale 5. Ma cosa è accaduto? Perché Andrea è intervenuta in tal senso?

Andrea Delogu scende in difesa delle nuove veline di Striscia la notizia

Soltanto qualche ora fa, sono state annunciate le due veline di questa edizione di Striscia la notizia, il tv satirico di Canale 5. Le due prescelte sono state Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Di loro se ne è parlato abbondantemente in queste ore e tanti sono stati coloro i quali hanno voluto dire e dare la propria opinione.

Le parole di Andrea su Twitter

Una tra tutte, lei, Andrea Delogu la nota conduttrice che pare sia scesa in difesa delle due giovani donne e delle Veline in generale. Tante le critiche arrivate su tutti i social, a cominciare da Twitter. In molti pare che abbiano sottolineato il fatto che non riescano a capire il motivo per cui, in un programma come Striscia, fatto di informazione e istruzione, venga inserita la figura della velina. La conduttrice avrebbe chiesto che tipo di problemi avessero questi utenti social contro le veline.

Le critiche alle nuove veline

«Sì, e meno male, sono ragazze e ragazzi che sanno ballare, o almeno lo vogliono fare, e per molti mesi hanno un lavoro onesto. Le mancanze di rispetto stanno altrove». Queste ancora le parole della conduttrice che ha voluto, così, prendere le parti delle veline e difendere, nello specifico, queste giovanissime ragazze, entrambe di 22 anni, che si apprestano a fare questa prima esperienza in televisione. «Che puzza sotto il naso che avete!», ha aggiunto ancora la conduttrice, piuttosto arrabbiata per queste critiche che ha avuto modi di leggere sui social.