I soliti ignoti, Amadeus gelato da una concorrente “Io qui non sarei mai venuta”

Il conduttore de I soliti Ignoti, Amadeus è rimasto spiazzato dalla concorrente, la nonna Paola che ha fatto una confessione in diretta tv.

E’ ripartita la programmazione Rai e con questa tutti i programmi di Rai 1, tra ci anche I Soliti Ignoti-Il ritorno con Amadeus. Anche ieri, mercoledì 14 settembre 2022 è andata in onda la puntata che è stata ricca di colpi di scena. Amadeus ha ospitato due concorrenti provenienti da Milano ovvero Nicolò e la nonna Paola. Pare che sia stata proprio quest’ultima a rendersi protagonista della puntata, facendo tanto divertire i presenti in studio ed i telespettatori a casa.

I soliti Ignoti-Il ritorno, esilarante la puntata del 14 settembre

Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 14 settembre 2022 de I soliti Ignoti- Il ritorno, il conduttore Amadeus ha ospitato due concorrenti provenienti da Milano, ovvero Nicolò e la nonna Paola. Ebbene, proprio quest’ultima ha fatto tanto divertire i presenti in studio ed i telespettatori. Anche Amadeus è apparso parecchio divertito ed è scoppiato a ridere soprattutto in un momento specifico. Quando?

Nonna Paola in studio fa divertire tutti

La nonna Paola, infatti, parlando con il conduttore si è lasciata andare ad una confessione che ha spiazzato tutti quanti. Avrebbe infatti detto che avrebbe fatto a meno di prendere parte al programma. Il conduttore, proprio all’inizio della puntata avrebbe chiesto come fosse nato questo abbinamento, nonna e nipote. A quel punto la signora non ha potuto far altro che essere sincera.” Non sono stata assolutamente io, è stato lui ad iscrivere me, io non sarei mai venuta!”. Queste le parole di Nonna Paola che è stata molto sincera e schietta nel dire la verità e che si trovava li giusto perché il nipote in qualche modo l’ha “costretta”.

La confessione di Nonna Paola lascia tutti senza parole

Simpatico siparietto quello che si è venuto a creare tra Amadeus e la signora Paola. Le sue parole hanno fatto letteralmente scoppiare a ridere Amadeus ed anche gli altri partecipanti. La puntata in questione è stata molto interessante con otto ignoti che hanno comunque anche raccontato delle storie molto particolari. Tra questi un ballerino sordo e un ragazzo diventato popolare nei mesi scorsi per aver salvato una bimba caduta purtroppo da un balcone, a Treviso.