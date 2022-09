Adriana Volpe diretta su La vita in diretta: “In questo programma c’è di tutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe torna in Rai dopo qualche anno di stop. Sarà al fianco di Alberto Matano a La vita in diretta. Ecco le sue parole.

Adriana Volpe per tantissimi anni è stata il volto de I fatti vostri, il programma di Rai 2 dove ha lavorato al fianco di Giancarlo Magalli, con il quale purtroppo ha avuto diversi problemi, tanto da finire addirittura in tribunale. Poi, qualche tempo fa, la conduttrice è passata a Mediaset finendo nella casa più spiata d’Italia come concorrente e l’anno successivo come opinionista. Adesso, in questi giorni, Adriana ha rilasciato un’intervista molto interessante a Diva e Donna, parlando tanto della sua vita privata ed anche della sua carriera. Ma cosa ha riferito?

Adriana Volpe torna in Rai al fianco di Alberto Matano

Adriana Volpe è tornata a parlare in questi giorni e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata per il magazine Diva e Donna. La novità più importante per Adriana è il suo ritorno in Rai, dopo qualche anno di stop. Per chi non lo sapesse, infatti, quest’anno e per tutta la durata della stagione televisiva, Adriana sarà al fianco di Alberto Matano a La vita in diretta, come opinionista.

Le parola di Adriana su questa nuova esperienza dopo la lunga assenza

Principalmente nel corso dell’intervista la conduttrice ha parlato di questa grande esperienza e di quanto sia per lei importante, perché di fatto sancisce il suo ritorno in Rai, l’azienda per la quale ha lavorato tanti mesi. “Entro in punta di piedi in questo che è il programma più rispettoso della gente…C’è tutto…Cronaca ed approfondimenti, grandi tematiche…”. Queste le parole di Adriana, semplici ma molto significative, che fanno ben capire quanto per lei questa nuova esperienza a La vita in diretta, sia importante.

Le parole della Volpe su Alberto Matano

Il giornalista ad un certo punto, avrebbe chiesto alla conduttrice di esprimere il suo parere su Alberto Matano. Ebbene, Adriana non ha potuto non utilizzare delle parole abbastanza significative e cariche di affetto e stima per Alberto. Ovviamente ha voluto anche ringraziarlo pubblicamente per averle dato la possibilità e l’opportunità di affiancarlo in questa stagione televisiva. Di lui, Adriana ha detto anche che è un grande leader e che sicuramente farà di tutto per non deluderlo ed essere all’altezza della situazione. “Vive in prima persona le storie…. E’ una persona che stimo molto”, ha aggiunto ancora la conduttrice.