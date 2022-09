Fedez alla presentazione ufficiale di X Factor scatena il web, critiche per il rapper

0 SHARES Condividi Tweet

Al via la presentazione ufficiale di X Factor. La foto finisce sul web ed un dettaglio su Fedez non passa inosservato.

E’ andata in scena la presentazione di X Factor nelle scorse ore, alla quale hanno preso parte Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e Francesca Michelin. Sui social è apparsa una foto della presentazione ufficiale del programma e pare che un dettaglio non sia sfuggito al popolo del web. Di cosa stiamo parlando? Gli utenti social non hanno potuto non notare il sudore grondante dalle ascelle del noto rapper.

X Factor, al via la presentazione ufficiale del programma che inizierà oggi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore c’è stata la presentazione ufficiale di X Factor alla quale hanno preso parte coloro i quali saranno i protagonisti. Nella foto, circolata sul web abbiamo così visto i protagonisti di questa nuova edizione del programma a partire da Ambra Angiolini a finire a Dargen D’Amico, Rkomi e Francesca Michielin. Agli attenti osservatori, però, non è sfuggito un dettaglio, ovvero l’alone di sudore abbastanza evidente sulla maglia di Fedez. Sicuramente sarà stata tanta l‘emozione per Fedez e sappiamo bene che in questi casi, si tende a sudare ancora più del solito.

Il dettaglio che non passa inosservato

Intanto, il programma partirà proprio oggi, giovedì 15 settembre e sembra che l’edizione di quest’anno sarà ricca di grandi novità a partire dal tavolo dei giudici che è cambiato notevolmente rispetto alla scorsa stagione. Fedez è l’unico veterano del programma, visto che ha già preso parte a X Factor, sempre nelle vesti di giudice. Alla prima esperienza, invece la nota attrice Ambra Angiolini, e poi i cantanti Dargen D’Amico, Rkomi e Francesca Michielin.

Le novità di questa edizione di X Factor

L’attrice, Ambra Angiolini aveva già annunciato nei giorni scorsi la sua partecipazione al programma ed è stata una sorpresa un pò per tutti coloro i quali la seguono con tanto affetto. Stessa reazione per la partecipazione di Dargen D’Amico e Rkomi, due degli artisti che soprattutto in questi ultimi anni hanno riscosso un grandissimo successo. Fedez ha un buon rapporto con tutti, molti di questi sono amici del rapper ed hanno anche avuto di collaborare in diverse altre occasioni.