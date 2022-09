Alex Belli offende Orietta Berti, viene umiliato sul web e fa un passo indietro

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Belli dopo l’ultimo attacco ad Orietta Berti ritrae le sue parole. L’attore ha cambiato idea sulla cantante e opinionista del Grande fratello vip?

Nelle scorse settimane Alex Belli è stato in guerra spietata con Orietta Berti, la cantante nonché nuova opinionista del Grande fratello vip. I due avevano avuto modo di punzecchiarsi sui social, un botta e risposta che ha appassionato anche tutti i lettori. L’ultimo attacco pubblico è arrivato dallo stesso Alex, attraverso i social. L’ex gieffino aveva preso in giro la cantante, per via della sua età e per il fatto di “avere poca memoria”. In queste ultime ore, però, potrebbe aver cambiato idea.

Alex Belli e Orietta Berti, è guerra tra i due

Orietta Berti qualche settimana fa aveva rilasciato un’intervista, spiegando di essere piuttosto preoccupata dal fatto di non riuscire a ricordare tutti i nomi dei concorrenti della prossima edizione del reality di Canale 5 del quale è l’opinionista. A quel punto, l’ex gieffino aveva colto l’occasione giusta per prendere in giro la cantante, che in precedenza lo aveva attaccato per il comportamento tenuto lo scorso anno all’interno del reality e per il concetto di amore libero.

Alex e l’ultimo attacco alla cantante

“Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”. Era stato questo l’ultimo attacco di Alex nei confronti della nota cantante, un attacco che non è piaciuto ad Orietta ma a nessun altro. I primi a commentare le parole di Alex sono stati Vladimir Luxuria e Karina Kascella. A distanza di qualche giorno, però, Alex sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti di Orietta. Che abbia cambiato idea o semplicemente ha capito di aver esagerato?

L’attore ritratta e dice di stimare e voler bene ad Orietta

Nelle scorse ore, infatti, Alex ha ritrattato. Nel corso di un’intervista infatti, l’attore ha confessato di aver grande rispetto per Orietta Berti ma di aver agito in questo modo nelle scorse settimane, perché per natura è un provocatore. L’attore ha aggiunto di stimare Orietta sia come donna che come professionista e poi ha sottolineato quello che era il suo concetto, ovvero che a parer suo Orietta non ha ben compreso l’impegno duro che il reality richiede. Alex ha comunque ribadito di aver fatto un post facendo gli auguri a tutta la produzione, al conduttore Alfonso Signorini e alle opinioniste, compreso Orietta.