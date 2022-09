Ballando con le stelle, Enrico Montesano, scompiglio in Rai per la clausola che ha preteso nel contratto

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle prenderà il via il prossimo 8 ottobre. I fari sono puntati su Enrico Montesano, visto che intorno alla sua partecipazione al programma è sorta una grande polemica.

La nuova edizione di Ballando con le stelle non è ancora iniziata e già ci sono le prime polemiche. In realtà queste sono già iniziate nelle scorse settimane e ruotano intorno alla partecipazione di un concorrente nello specifico. Chi? Lui, Enrico Montesano. Ma per quale motivo?

Ballando con le stelle, al via la nuova stagione l’8 ottobre su Rai 1

Tra pochi giorni prenderà il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci e che andrà in onda ogni sabato sera su Rai 1. Ebbene, la prima puntata andrà in scena sabato 8 ottobre su Rai 1 ed i telespettatori più fedeli e affezionati non vedono l’ora. Diversi i nomi di personaggi noti del mondo dello spettacolo che prenderanno parte a questa nuova stagione di Ballando. Alcuni di questi, però, hanno dato il via ad alcune polemiche. Di questo se ne è parlato nella rubrica intitolata Forse non tutti sanno che”, di Alberto Dandolo.

L’indiscrezione di Alberto Dandolo su Enrico Montesano

Dandolo, nella sua rubrica ha affrontato il tema Ballando con le stelle, sottolineando come purtroppo la notizia della partecipazione di Enrico Montesano alla prossima edizione di Ballando abbia suscitato diverse polemiche. Ma per quale motivo? Stando a quanto riferito dallo stesso Dandolo, Montesano avrebbe avuto delle uscite poco carine sulla campagna vaccinale e sulla pandemia in generale in questi anni, parole che non sono andate giù a molte persone. “L’attore romano avrebbe richiesto di inserire nel suo contratto una clausola a tutela di eventuali strumentalizzazioni relative alle sue posizioni in ambito sanitario”. Questa l’indiscrezione che è stata riportata nelle scorse ore dallo stesso Dandolo il quale si è posto una domanda, ovvero se Enrico davvero riuscirà a contenersi in televisione.

Possibile scontro Montesano- Lucarelli

Al di la di tutto, proprio per questo motivo, Enrico Montesano ad oggi è uno dei concorrenti più attesi di questa edizione di Ballando con le stelle e certamente dovrà fare particolare attenzione ad una giurata, Selvaggia Lucarelli che già in passato, su questi temi è stata parecchio chiara e critica nei confronti di una ex concorrente.