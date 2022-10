Francesco Totti in Tribunale. “Per sicurezza non ho portato l’orologio”, la battuta in aula

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco cosa è accaduto in tribunale lo scorso 14 ottobre. Ironia e battutine su orologi.

Il clima tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere molto teso. Nella giornata di venerdì 14 ottobre, si è conclusa la prima udienza in tribunale, riguardo la causa che proprio Ilary ha intentato nei riguardi del suo ex marito. Per quale motivo? Per furto reciproco di orologi, gioielli e borse. Ma che cosa è accaduto nell’aula di tribunale?

Francesco Totti e Ilary Blasi finiscono in tribunale

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di venerdì 14 ottobre, si è conclusa la prima udienza in tribunale nell’ambito della causa che la Blasi ha intentato nei confronti di Francesco Totti, per quello che è ormai il noto furto di orologi, borse e gioielli. Stando alle anticipazioni date da Il messaggero, la coppia non si sarebbe presentata in udienza, ma in aula sarebbero stati presenti i loro legali, 7 in totale.

I legali discutono davanti al giudice e non mancano le battute e l’ironia

I legali della conduttrice e dell’ex capitano della Roma, si sono presentati lo scorso venerdì davanti al giudice della settima sezione civile del tribunale di Roma Francesco Frettoni. L’udienza è terminata dopo circa un’ora e alla fine il giudice pare che sia riservato di decidere se procedere con due giudizi o se mantenere invece un’unica causa. Non si sa se potrebbe essere avviata un’istruttoria al fine di poter valutare in modo più approfondita la versione dei due coniugi e se eventuali testimonianze.

Stando ancora alle anticipazioni de Il Messaggero, pare che gli animi in tribunali fossero molto tesi e per niente leggeri. Starebbero state fatte delle battute e tanta ironia. Ad esempio, alcune cancellerie si sarebbero avvicinate all’aula nella speranza di poter vedere Ilary. “Volevo vedere se c’era Ilary e se sarebbe venuta scalza”, avrebbero detto alcune cancellerie. Anche gli avvocati però avrebbero fatto qualche battutina riguardo la vicenda Rolex “Io per sicurezza il mio non l’ho portato”.

Perchè Ilary ha intentato una causa contro l’ex marito?

La coppia, che ha deciso di separarsi soltanto pochi mesi fa, è finita in tribunale perché non sarebbe stata in grado di trovare degli accordi. La prima sentenza è fissata per il mese di febbraio 2023. Ilary ha però intentato una causa contro l’ex marito, riguardo le accuse mosse da Francesco Totti sul presunto furbo dei Rolex. Ilary avrebbe così fatto ricorso contro Totti, ma il suo obiettivo sarebbe anche avere indietro scarpe firmate, borse Gucci Chanel e Hermes, oltre che diversi gioielli che l’ex calciatore avrebbe trattenuto come ripicca, dopo che l’ex moglie gli aveva portato via degli orologi preziosi.