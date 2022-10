Elettra Lamborghini, frecciatina sui social alla sorella ma lei smentisce

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini pubblica un nuovo post e tutti pensano sia rivolto a Ginevra. La cantante fa chiarezza.

Elettra Lamborghini è la cantante che come tutti sappiamo, in queste settimane di permanenza della sorella Ginevra al Gf vip ha fatto ben capire di non essere d’accorso ma soprattutto ha voluto che nessuno parlasse di lei. Nonostante Ginevra sia uscita dalla casa del Gf vip, sono sempre di più coloro i quali continuano a nominare Elettra. Ma per quale motivo?

Ginevra Lamborghini esce dalla casa, la sorella continua a mandarle frecciatine?

Ginevra Lamborghini, come tutti sappiamo, è stata una concorrente del Gf vip. La sua esperienza all’interno della casa però è durata veramente poco, visto la sua squalifica. Nonostante la giovane non sia più in casa già da qualche giorno, alcuni telespettatori nelle scorse ore avrebbero tirato in ballo ancora una volta Elettra. Ma per quale motivo? Lo scorso giovedì, durante la puntata del reality, la cantante ha condiviso un’immagine sul suo profilo Instagram, ovvero il dipinto Madame Francois Buron di Jacques Louis David. Ebbene, sotto al post in questione sono arrivati davvero tantissimi commenti e tweet di certi utenti che hanno pensato che quella foto fosse l’ennesima frecciatina nei confronti della sorella.

Elettra pubblica la foto di un dipinto durante la puntata del Gf vip

Elettra per un pò ha ignorato la polemica, poi ha voluto fare chiarezza. La cantante ha ribadito il fatto che sul suo profilo pubblica costantemente delle foto o dei post che non necessariamente devono avere un destinatario. “Comunque ma c’è ancora qualcuno che non ha capito che sul mio Instagram pubblico il cavolo che mi pare random o dovete pensare che c’è sempre un doppio fine dietro a tutto? Pensavo mi conosceste un po’ dopo tutti questi anni. Pubblico questi video idioti random perché mi va e l’ho sempre fatto senza pensarci troppo”. Queste ancora le parole della cantante.

La cantante fa chiarezza ma in molti non le credono

Che motivo, avrebbe, effettivamente Elettra di lanciare delle frecciatine adesso, che comunque Ginevra è fuori dalla casa? La foto del dipinto, quindi, non era sicuramente un messaggio per la sorella. Eppure, nonostante questa precisazione, c’è ancora chi non crede alle parole di Elettra e pensa che sia stato l’ennesimo modo per lanciare alle accuse alla sorella.