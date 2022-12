Boomerissima, nella prima puntata registrata volano stracci tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini

0 SHARES Condividi Tweet

La prima puntata di Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi, è stata registrata pochi giorni fa e stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe esserci stata una brutta lite tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini.

Manca ormai sempre meno alla messa in onda della prima puntata di ‘Boomerissima‘, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi. E proprio nel corso della registrazione di questa prima puntata sembrerebbero essere nate delle discussioni tra alcuni dei concorrenti presenti in studio e di preciso tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Polemiche e discussioni durante la registrazione della prima puntata di Boomerissima

E’ stata registrata lo scorso mercoledì la prima puntata del nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi ed intitolato ‘Boomerissima’. La puntata in questione verrà trasmessa su Rai 2 il prossimo 10 gennaio 2023 in prima serata e stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni proprio questo primo appuntamento sembrerebbe essere stato caratterizzato da una serie di momenti di polemiche e tensioni. Questi hanno riguardato in particolar modo Tommaso Zorzi e Claudia Gerini che sembrerebbero aver molto litigato sia davanti sia lontani dalle telecamere. Il motivo? A parlarne è stato TvBlog secondo il quale il momento di maggiore discussione è arrivato durante l’arringa finale, proprio quando Zorzi ha parlato dei filtri che vengono utilizzati sui social. Parole queste che sembrerebbero aver infastidito la celebre attrice.

La reazione di Elettra Lamborghini

Molti i volti noti presenti nel corso della registrazione di questa prima puntata di Boomerissima. Tutti molto coinvolti dal gioco. E proprio le varie dinamiche, sempre stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbero aver un po’ infastidito Elettra Lamborghini.

I volti noti della prima puntata di Boomerissima

All’interno del nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi i telespettatori avranno modo di vedere sfidarsi due gruppi e di preciso i boomer e i millennial, e quindi un gruppo di adulti e un gruppo di giovani. I protagonisti si confronteranno in particolar modo su argomenti di vario tipo, e di preciso su temi come ad esempio la musica e lo sport ma anche la moda, lo spettacolo, film e molto altro. Ma quali personaggi della televisione e dello spettacolo hanno preso parte alla registrazione della prima puntata del programma in questione? Molte le indiscrezioni emerse nel corso delle ultime ore. Nello specifico sembrerebbe che tra i boomer fossero presenti Max Giusti, Sabrina Salerno, Claudia Gerini. Mentre invece tra i millennial Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini.