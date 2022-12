Nina Zilli nella bufera accusata di aver criticato Elodie, decide di replicare

0 SHARES Condividi Tweet

Nina Zilli in queste ore è finita al centro della bufera per un ipotetica attacco ad Elodie. Poi arriva la smentita, ma come stanno le cose?

La nota cantante Nina Zilli, una tra le più talentuose del nostro paese è finita in queste ore al centro della bufera. Sembra che nelle scorse ore si sia diffusa una notizia secondo la quale la Zilli avesse criticato Elodie Di Patrizi e per questo motivo, la cantante è intervenuta per dire la sua al riguardo. Nina avrebbe però smentito tutto. Ma questo attacco nei confronti di Elodie c’è stato realmente?

Nina Zilli critica Elodie Di Patrizi?

Nina Zilli nelle scorse ore è finita al centro di una vera e propria bufera. Il motivo? Pare che la cantante sia stata accusata di aver sferrato un duro attacco nei confronti di Elodie Di Patrizi. A quanto pare però, le cose non sono andate assolutamente così. E’ stata la stessa Nina a voler fare chiarezza su questa vicenda, facendo una precisazione e lo ha fatto attraverso il suo account ufficiale di Twitter.

La smentita della cantante, nessun attacco all’ex allieva di Amici

Maria Chiara Fraschetta, questo il vero nome della cantante che ha ottenuto un grandissimo successo in questi anni, ha parlato di un fraintendimento che però l’ha portata al centro di una vera e propria polemica. E’ vero che nei giorni scorsi la cantante ha mosso una critica nei confronti delle colleghe, ma il suo non era di certo un attacco ad Elodie.“Rule n.1. Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle non la pheega”. Sono state queste le parole di Nina Zilli interpretate da Nina come un attacco nei confronti della ex allieva della scuola di Amici. Molto probabilmente è stata fatta questa associazione per il fatto che la bufera è scoppiata sui social dopo che Elodie ha condiviso una foto molto sexy.

Le parole di Nina Zilli

“Scusate leggo ora che ‘avrei attaccato Elodie’? Ma siete pazzi? Sotto il primo tweet ho anche precisato ‘noto una tendenza mondiale che purtroppo produce musica orrenda e l’immagine prevale su tutto, mancando nel contenuto’. Complimenti alle testate che HANNO INVENTATO! Bravi!”. Queste le parole di Nina Zilli che non si è limitata a questo ma avrebbe detto anche tanto altro.“È un consiglio. Spostare il piano da una riflessione personale, da cantautrice che mondialmente vede questa tristezza, ad una polemica, lo trovo scorretto, poco edificante e fuori tema. Non ce l’ho con nessuno, non polemizzo. Mi auguro che le nuove generazioni facciano meglio”. Questa la precisazione della Zilli che ha voluto in qualche modo dare un consiglio alle sue colleghe dicendo “Facciamoci valere per quel che produciamo artisticamente. Questo è”.