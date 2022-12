Fedez o Chiara, a chi somiglia la piccola Vittoria, Mara Maionchi risponde, scatena il caos e replica la Ferragni

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez sono molto attivi sui social e spesso condividono foto e video dei loro figli. Chiara ha pubblicato una foto del figlio Leone e di lei da piccolina, sottolineando la grande somiglianza. E Vittoria? Il commento di Mara Maionchi.

Chiara Ferragni e la sua famiglia sempre più spesso è al centro del gossip e sulla bocca di tutti. Sia la nota imprenditrice digitale che Fedez sono molto attivi sui social e spesso sono finiti al centro delle polemiche per la loro scelta di postare continuamente foto e video dei loro figli Leone e Vittoria. Proprio parlando dei due piccoli di casa Ferragnez, Chiara su Instagram ha condiviso una foto, o meglio una combinazione tra la faccia del figlio e la sua da piccolina. L‘imprenditrice digitale avrebbe voluto, con questa foto, evidenziare quanto il figlio le somigliasse. Qualcuno ha confermato la sua tesi, mentre altri hanno sottolineato di non aver trovato poi chissà quale somiglianza tra i due.

Chiara Ferragni posta una foto del figlio e una sua da piccolina, la somiglianza è incredibile

Leone e Vittoria sono i bambini più famosi d’Italia e su questo non c’è alcun dubbio. I due sono i figli di Chiara Ferragni e di Fedez. E’ stato soltanto qualche giorno fa che Chiara ha condiviso su Instagram una foto, ovvero la combinazione tra la faccia di Leo e la sua da piccolina, sottolineando quanto effettivamente il figlio le somigliasse. Effettivamente la somiglianza tra i due è innegabile e molti fan e follower non hanno potuto che confermare. Ma la piccolina di casa, Vittoria, a chi somiglia? A rispondere alla domanda ci ha pensato Mara Maionchi, attraverso le storie di Fedez.

E la piccola Vittoria a chi somiglia?

«Chiara io volevo dirti solo una cosa: la bimba è uguale a suo padre non ci sono dubbi». Queste le parole dichiarate da Mara Maionchi, ovviamente ridendo. Non sappiamo se dietro questo commento di Mara ci sia lo zampino di Federico, in arte Fedez, visto che i due sono molto amici e colleghi, avendo presenziato a diversi programmi televisivi insieme.

Mara Maionchi commenta la foto di Chiara e lascia tutti senza parole

Chiara, ad ogni modo, ha risposto al commento della Maionchi, scrivendo “Ma dove?”, con tanto di emoticon con la risata. Fedez non ha invece commentato ma sicuramente avrà riso parecchio nel leggere il commento della Maionchi e la risposta della moglie.