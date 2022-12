Viva Rai2, Mahmood arriva a sorpresa, Fiorello reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Viva Rai 2, continua la messa in onda del programma condotto da Fiorello e che sta avendo un grande successo. Mahmood si presenta a sorpresa e lascia tutti senza parole.

Continua a far tanto discutere il programma Viva Rai 2 che vede al timone Fiorello. Lo showman è tornato in tv con questa trasmissione che va in onda tutte le mattine e che ha avuto un successo davvero strepitoso. Nel corso della puntata di oggi, venerdì 16 dicembre 2022, Fiorello ha avuto un ospite a sorpresa, ovvero il noto cantante Mahmood il quale si è presentato a sorpresa, lasciando in primis il conduttore senza parole. Ma cosa ha riferito Mahmood e come ha reagito il conduttore?

Viva Rai2 il programma di Fiorello continua ad avere un grande successo

Viva Rai 2 è il programma tanto amato dagli italiani e condotto da Fiorello che va in onda da circa due settimane. Il programma sta ottenendo un grandissimo successo e sembra che a confermarlo siano stati gli ascolti molto alti. La media di ascolti si è attestata al 14% di share. Il successo è dovuto soprattutto al conduttore, che come sappiamo è uno dei più amati di tutti i tempi, ma anche al fatto che molto sia improvvisato.

Mahmood si presenta a sorpresa nel programma di Fiorello e porta i cornetti

Proprio nella mattinata di oggi, venerdì 16 dicembre, è arrivato a sorpresa il cantante Mahmood. Quest’ultimo si è presentato proprio all’esterno del glass senza aver prima dato il preavviso ed ha portato con se i cornetti. Fiorello, rivolgendosi al cantante gli avrebbe chiesto “Che ci fai qua?”. Mahmood avrebbe risposto dicendo “Stavo passando, ho visto casino e sono venuto qua, ho preso le brioche”. Simpatico siparietto quello che si è venuto a creare tra i due, visto che dopo l’intervento del cantante, il conduttore avrebbe replicato ancora dicendo “Questo è uno scoop perchè Mahmood a quest’ora non l’ha visto mai nessuno”.

Simpatico siparietto tra Fiorello e Mahmood

Subito dopo Fiorello avrebbe chiesto al cantante di intonare la canzone Brividi, con la quale ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Blanco, lo scorso anno. “Come viene viene, viene un rutto”, ha detto il cantante facendo riferimento soprattutto alla sua voce mattutina. Fiorello poi avrebbe letto un messaggio “Ha il cappello di Malgioglio, ha scritto mia madre”.