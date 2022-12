Ballando, Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere cosa farà questa sera, tutti con il fiato sospeso

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ha dato delle anticipazioni importanti sul suo outfit di oggi. A Ballando con le stelle stasera Selvaggia stupirà tutti.

Selvaggia Lucarelli continua ad essere una delle protagoniste principali di questa edizione di Ballando con le stelle. La giurata in queste ore, in attesa della puntata che andrà in onda questa sera, ha parlato e pare che abbia annunciato di essere pronta a stupire ancora una volta. Il programma condotto da Milly Carlucci è stato costretto ad uno stop per via dei Mondiali di calcio in Qatar. Questa sera torna però Ballando con la prima finale, mentre la finalissima sarà trasmessa venerdì 23 dicembre. Ad ogni modo cosa ha annunciato Selvaggia che è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione?

Selvaggia Lucarelli torna a Ballando con le stelle dopo la pausa Mondiali e annuncia grandi novità

Selvaggia Lucarelli a poche ore dall’inizio della puntata di Ballando con le stelle, ha parlato ed ha voluto fare un’anticipazione. La giornalista ha postato una storia su Instagram, annunciando qualche novità sul suo look di questa sera. La Lucarelli ha così pubblicato un look, ovvero una maglia con su scritto “Non è giornata”. Poi ha aggiunto anche un commento, ovvero “Mio look di domani”.

Outfit molto particolare quello scelto da Selvaggia per la puntata di questa sera

Un outfit scelto bene dalla Lucarelli, anche perchè quella di stasera sarà una puntata speciale, in cui ci sarà il ripescaggio di alcune coppie eliminate e ci sarà anche il ritorno di Lorenzo Biagiarelli e di Anastasia Kuzmina. Insomma, dal look scelto dalla Lucarelli, sembra proprio che la giornalista e giurata è pronta a tornare questa sera più agguerrita che mai.

La giornalista pronta a lasciare il programma il prossimo anno?

L’edizione di quest’anno è stata particolarmente ricca di polemiche e di liti anche in puntata, e quasi sempre queste hanno avuto come protagonista Selvaggia. Quest’ultima ha avuto modo di litigare con alcuni concorrenti ma anche con qualche collega, ad esempio Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Per questo motivo da un pò di tempo si parla di un possibile abbandono di Selvaggia al programma dopo diversi anni. Nulla di certo ancora, ma molte supposizioni e ipotesi, visto quanto accaduto in questi mesi.