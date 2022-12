Lorenzo Biagiarelli al veleno sulla sua eliminazione da Ballando, interviene la Lucarelli

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli commenta la sua eliminazione da Ballando con le stelle a distanza di qualche settimana. Arriva il commento di Selvaggia Lucarelli.

Lorenzo Biagiarelli è stato uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle. Lui è un noto chef, presenza fissa del programma E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici ed è anche il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima oltre ad essere una giornalista è anche la giurata del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Lorenzo è stato eliminato circa due settimane fa dal programma, il 19 novembre e soltanto adesso ha voluto parlare della sua eliminazione. Ma cosa ha riferito?

Lorenzo Biagiarelli a distanza di due settimane commenta la sua esclusione da Ballando con le stelle

Lorenzo Biagiarelli, il noto chef e fidanzato di Selvaggia Lucarelli è stato uno dei protagonisti dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ebbene, sembra che lo chef sia stato eliminato dal programma lo scorso 19 novembre. A differenza di altri concorrenti, Lorenzo non si è mai lamentato, ne durante ne dopo la messa in onda della puntata. Adesso però, a distanza di qualche settimana ha voluto parlare della sua eliminazione da Ballando con le stelle e lo ha fatto con la sua solita ironia.

Il commento di Lorenzo, le sue parole su Facebook

Lorenzo ha pubblicato un commento sul suo profilo Facebook ufficiale. “La mia partecipazione a Ballando con le Stelle ha avuto un grandissimo impatto sociale verso la parità di genere. Per la prima volta nella storia, a essere sminuito al grido di ‘Tornatene in cucina!’ è stato un uomo. #NonUnoDiMeno“. Tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto al post ed uno dei primi è stato quello di Selvaggia, la sua compagna.

Il commento della compagna Selvaggia Lucarelli, la frecciatina a chi?

“Non ho visto la tua anima“, avrebbe commentato Selvaggia le cui parole però sono apparse proprio come una frecciatina del tutto velenosa, ma nei confronti di chi? A quanto pare, Selvaggia ha voluto lanciare questa frecciatina a Carolyn Smith che nel corso di una recente intervista che ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni ha detto di non aver visto l’anima di Lorenzo Biagiarelli durante le esibizioni. “Io non ho visto la sua anima devo essere sincera. Non ho pregiudizi e giudico quello che vedo in pista. Io sono sempre onesta. Effettivamente Lorenzo Biagiarelli ha eseguito benissimo anche delle coreografie non facili”. Queste le parole della Smith.