Ilary Blasi posta le foto da St.Moritz ma fa una incredibile gaffe

Ilary Blasi e la gaffe social direttamente da St.Moritz che non passa inosservata. Ma cosa ha fatto la conduttrice?

Ilary Blasi si troverebbe proprio in queste ore in una località da sogno. Per il Ponte dell’Immacolata infatti, l’ex moglie di Francesco Totti ha deciso di andare in una località davvero da urlo ed esattamente a St.Moritz. La stessa conduttrice ha pubblicato nelle scorse ore diverse Instagram stories, immortalando il viaggio e poi anche l’hotel di lusso dove avrebbe trascorso questo weekend. In molti avevano pensato che Ilary si trovasse con il suo nuovo compagno Bastian. In realtà lui non si è ancora visto nelle stories, ma una cosa è certa, ovvero che con Ilary ci sarebbe Michelle Hunziker e la piccola Isabel. Ad ogni modo, sembra che la conduttrice abbia fatto uno scivolone proprio su Instagram, che non è passato di certo inosservato. Ma di cosa si tratta?

Ilary Blasi per il Ponte dell’Immacolata sceglie una meta da sogno

Ilary Blasi per questo ponte dell’Immacolata è volata a St. Moritz insieme all’amica Michelle Hunziker e le rispettive figlie. Stando ad alcune indiscrezioni, però, insieme a lei ci sarebbe anche Bastian, il nuovo compagno della Blasi, il giovane imprenditore tedesco che avrebbe conquistato il cuore della conduttrice. Ad oggi però il giovane non è apparso in una foto o Instagram stories pubblicato da Ilary e per questo motivo sorgono dei dubbi sulla sua presenza a St. Moritz o meno.

La conduttrice a St.Moritz insieme a Michelle Hunziker, con lei anche Bastian?

Ai follower di Ilary però non è sfuggita la gaffe che quest’ultima avrebbe fatto. La conduttrice ha pubblicato tutto di questa vacanza, dall’inizio del viaggio, fino all’ingresso in hotel, un lussuoso hotel dove trascorrerà anche i prossimi giorni. Ciò che non è passato inosservato è stato il fatto che nella storia in cui Ilary mostrava la sua camera d’albergo, avrebbe postato la scritta #suppliedby che vuol dire contenuto sponsorizzato.

La gaffe di Ilary che non passa inosservata

Ad ogni modo, tra gli altri tag e gli hashtag poi Ilary avrebbe copiato “Geotag St.Moritz”. Insomma, un copia e incolla che di certo non è passato inosservato. Sicuramente il partner le stava indicando di taggare la località che la ospita, ma per un errore dovuto alla fretta o altro, Ilary avrebbe copiato proprio tutto, facendo una gaffe.